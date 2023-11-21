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GAC официально анонсировал новинки для российского рынка

21.11.2023 80 0 0

Местную модельную линейку «поднебесного» бренда в следующем году пополнят три автомобиля – пара кроссоверов и минивэн.

Китайская марка GAC собирается укрепить свои позиции в РФ. Актуальная местная модельная линейка состоит из паркетника GS5 и большого кроссовера GS8 (SUV нового поколения добрался до российских дилеров минувшим летом). Сегодня стало известно о том, что GAC планирует стать одним из основных автомобильных брендов в России, с этой целью марка собирается, в частности, расширить линейку представленных на авторынке моделей.

На фото: GAC Trumpchi M8 Master (топовая версия для китайского рынка)

Пополнение в семействе намечено на следующий год: в компании рассказали, что на российский рынок ориентировочно в марте выйдет премиальный минивэн GAC M8. О спецификации этой модели для РФ пока что известно лишь то, что минивэн будет представлен в трёх вариантах отделки салона и четырёх цветовых решениях. Подробности о технике появятся позже, ближе к старту продаж. Напомним, ранее в местной линейке присутствовал минивэн предыдущего поколения (с именем GN8), сейчас такой модели на официальном сайте нет.

На фото: салон топового минивэна GAC Trumpchi M8 Master
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На фото: салон топового минивэна GAC Trumpchi M8 Master
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На фото: салон топового минивэна GAC Trumpchi M8 Master
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GAC M8 актуальной генерации дебютировал в Китае в конце лета 2022 года. На домашнем рынке модель представлена в стандартном и топовом вариантах (они отличаются в том числе за счёт оформления экстерьера), в первом случае длина составляет 5193 мм, во втором – 5212 мм. Расстояние между осями единое – 3070 мм. На передней панели размещён виртуальный щиток приборов на 12,3 дюйма, а диагональ горизонтального планшета информационно-развлекательной системы составляет 14,6 дюйма. Салон семиместный, посадочная формула – 2+2+3.

На фото: стандартная версия минивэна GAC Trumpchi M8 (для китайского рынка)

В Китае минивэн предлагается с 2,0-литровым турбомотором TGDI, его отдача составляет 252 л.с., а максимальный крутящий момент – 390 Нм; ему в пару положен восьмиступенчатый автомат Aisin. Ещё на домашнем рынке есть гибридная версия M8, в основе установки лежит 2,0-литровый двигатель (190 л.с. и 320 Нм), работающий в тандеме с электромотором (181 л.с. и 270 Нм), а также с электромеханическим вариатором THS (Toyota Hybrid System), который GAC достался в рамках СП с японской компанией.

На фото: салон GAC Trumpchi M8
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На фото: салон GAC Trumpchi M8
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Ещё российскую линейку GAC пополнит кроссовер GS3, в основе которого лежит модульная платформа GPMA (Global Platform Modular Architecture). В местном представительстве бренда отметили, что российская премьера пройдёт во втором квартале следующего года. Подробности об этом паркетнике в компании пока не раскрыли.

На фото: актуальный кроссовер GAC GS3

Как ранее сообщал Kolesa.ru, компактный кроссовер GAC GS3 второго поколения, представленный в конце 2022-го, доступен на домашнем рынке. Его габаритная длина равна 4410 мм (4446 мм у версии R-Style), а колёсная база – 2650 мм. На домашнем рынке паркетник предлагается с 1,5-литровой бензиновой турбочетвёркой, её отдача составляет 177 л.с., а максимальный крутящий момент – 270 Нм. Он идёт в комплекте с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

На фото: салон GAC GS3

Третьей новинкой в российской модельной линейке станет пока не названный автомобиль сегмента SUV, а котором известно лишь то, что он дебютирует в третьем квартале 2024-го. Не исключено, что китайский производитель привезёт в РФ трёхрядный кроссовер GAC ES9 (с двумя вариантами дизайна), созданный на базе уже представленного GS8. Эта модель представлена только в виде подзаряжаемого гибрида. Система включает в себя бензиновую турбочетвёрку 2.0 (190 л.с.), 182-сильный электромотор и батарею ёмкостью 25,57 кВт*ч. ДВС может работать в режиме генератора для подзарядки аккумулятора, а также подключаться к колёсам через двухступенчатую трансмиссию DHT, в этом случае совокупная отдача установки равна 373 л.с. (630 Нм). Запас хода при движении только на электротяге составляет 110 км (при расчёте по циклу WLTC).

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