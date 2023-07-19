Продажи GAC GS8 нового поколения стартовали в РФ: цены и комплектации

Кроссовер китайской марки представлен в четырёх версиях, но всего с одним вариантом «начинки». Начальная цена – 3 499 000 рублей.

Информация о том, что GAC собирается расширить свою российскую линейку за счёт кроссовера GS8 второй генерации, появилась в начале текущего года. Стоит отметить, что ранее эти автомобили уже поступили в РФ, но тогда они были привезены по легализованной в прошлом году схеме параллельного импорта. Официально в «поднебесной» компании подтвердили планы вывести новинку на наш рынок в начале прошлой недели. А теперь стали известны местные цены и комплектации GS8 нового поколения.

На фото: GAC GS8 второго поколения

Стоит напомнить, что в Китае кроссовер новой генерации был представлен ещё в 2021 году, причём на домашнем рынке он представлен под маркой Trumpchi (в других странах производитель не использует этот бренд). В ходе смены поколения SUV переехал на новую платформу, а также получил весьма заметные изменения экстерьера и интерьера. Ещё новый GAC GS8 подрос в габаритах: его длина составляет 4980 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1780 мм, а расстояние между осями равно 2920 мм.



В РФ полноприводный кроссовер предложат только с одним вариантом «начинки» – речь идёт о бензиновой 2,0-литровой турбочетвёрке TGDI, которую для РФ дефорсировали до 248 л.с. (в Поднебесной этот двигатель выдаёт 252 л.с.). Её максимальный крутящий момент остался прежним – 400 Нм. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач фирмы Aisin.



Отметим, в Китае GAC GS8 второй генерации предлагается также в виде гибрида, который оснащается силовой установкой на основе 2,0-литрового турбомотора, работающего по экономичному циклу Аткинсона; его отдача составляет 190 л.с. и 320 Нм. Он идёт в комплекте с электромеханическим вариатором от Тойоты. Мощность переднего электромотора равна 182 л.с. (270 Нм), а суммарная отдача всей системы составляет 237 л.с. (391 Нм). Есть и варианты с полным приводом E-Four, речь идёт об отдельном электродвигателе на задней оси (54 л.с., 121 Нм).

Кроссовер, официально добравшийся до российского рынка, имеет трёхрядный салон, рассчитанный на семерых седоков. Для интерьера предусмотрели три версии кожаной отделки. Новый GAC GS8 представлен в РФ в четырёх комплектациях – GL, GT, GX и GX Premium.



В оснащение базовой версии входят 19-дюймовые колёсные диски, система ESP, круиз-контроль, шесть подушек безопасности, багажная дверь с сервоприводом, информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 10,1 дюйма, камера заднего вида, трёхзонный климат-контроль, передние кресла с обогревом и электроприводом, а также функция бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой. Рекомендованная розничная цена такого кроссовера составляет 3 499 000 рублей.

У GAC GS8 в следующем исполнении GT добавляются панорамная крыша, адаптивная головная оптика, адаптивный круиз-контроль, навигатор, штатный видеорегистратор, обогрев рулевого колеса и сидений второго ряда. Ещё у такого паркетника диагональ дисплея мультимедиа равна 14,6 дюйма, имеется система камер кругового обзора, а профиль украшают 20-дюймовые «катки». Стоимость модели по прайсу – 3 799 000 рублей.

На фото: салон GAC GS8 второго поколения

Далее следует комплектация GX с добавленными электронными водительскими ассистентами, датчиком качества воздуха в салоне, функцией запоминания электрических настроек кресла водителя, а также коленной подушкой безопасности для него. Ещё такой паркетник получил акустическую систему Alpine. Ценник такого варианта равен 4 066 000 рублей.



В свою очередь топовое исполнение GX Premium отличается лишь за счёт наличия головного освещения с функцией приветствия и системы адаптивного управления дальним светом фар. Покупка этой версии нового GAC GS8 обойдётся в 4 099 000 рублей.

Предшественник – GAC GS8 первой генерации – по-прежнему продаётся в РФ. Согласно прайс-листу на местном официальном сайте бренда, его розничный ценник варьируется в диапазоне от 2 989 000 до 3 789 000 рублей.