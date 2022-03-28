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Главное событие гоночной индустрии – «Motorsport Expo 2022»

28.03.2022 64 0 1

8-10 апреля 2022 года в Москва-Сити вновь взревут моторы! В «Экспоцентре» на Красной Пресне состоится пятая юбилейная выставка, посвященная гоночной индустрии и техническим видам спорта – «Motorsport Expo 2022».

 

Это событие объединяет на своей площадке производителей техники, комплектующих, экипировки, а также пилотов, гоночные команды, промоутеров гоночных серий и владельцев гоночных треков. Ключевая цель выставки «Motorsport Expo» – дать новый импульс для развития технических видов спорта в России.

Гонки не имеют ограничений, поэтому на выставке «Motorsport Expo» традиционно представлена техника всех видов: гоночные болиды и мотоциклы, ралли-кары и багги, уникальные прототипы и все то, что способно развивать предельную скорость на треке и за его пределами!

На три дня «Экспоцентр» на Красной Пресне превратится в эпицентр гоночной стихии: на единой площадке соберутся все представители индустрии, включая журналистов, маркетологов и рекламистов. Специалисты смогут обсудить главные тенденции и проблемы индустрии, обменяться опытом и обрести полезные деловые контакты. А на специально укатанной трассе прямо на территории «Экспоцентра» пройдут гонки флэт-трек! Это одна из старейших и универсальных дисциплин, которая сформировалась в мотомире начала прошлого века. К соревнованиям допускается не только узкоспециализированная гоночная техника, но и любые массовые модели.

Новейшие модели от ведущих производителей гоночной техники, живое общение с известными спортсменами и выступления именитых спикеров – всё это и многое другое ждёт гостей на выставке «Motorsport Expo 2022».

На прошлых выставках выступали и общались со своими фанатами Дмитрий Добровольский, Тимофей Кошарный, Дамир Идиятулин, Никита Шиков из RDS GP, Сотников Дмитрий, Мардеев Айрат, Николаев Эдуард, Шибалов Антон из КАМАЗ-мастер, Мария Мельникова из FIA Women in Motorsport, Анастасия Нифонтова, Сергей Сироткин, Сергей Афанасьев и многие другие.

Ещё три выставки на одной площадке

Выставка «Motorsport Expo 2022» пройдёт на одной площадке с международной выставкой «Мотовесна». Кроме этого гости смогут посетить уникальные для России выставки «Велокульт» и «ЕДрайв», посвящённые велосипедной индустрии и электротранспорту во всех проявлениях. В программе всех мероприятий – яркое шоу, розыгрыши и масса интересного для всех возрастов!

Выставка пройдет в ЦВК «Экспоцентр» по адресу Краснопресненская наб., 14. Подробности на сайте motorsportexpo.ru

Время работы выставки «Motorsport Expo 2022»:​ 8 апреля: 12-00 – 19-00

9 апреля: 10-00 – 19-00
10 апреля: 10-00 – 17-00

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