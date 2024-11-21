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  • Газпромбанк Автолизинг застрахует от издержек в период ремонта или ожидания запчастей на СТОА

Газпромбанк Автолизинг застрахует от издержек в период ремонта или ожидания запчастей на СТОА

21.11.2024 16 0 0

Газпромбанк Автолизинг совместно с партнером ООО «Абсолют Страхование» запустил новую для рынка автолизинга страховую услугу – «Простой на СТОА». Суть услуги – возмещение лизинговых платежей за период, когда транспортное средство невозможно эксплуатировать в связи с ремонтом и ожиданием запчастей в результате наступления страхового случая по каско.

«Простой на СТОА», в отличие от уже известной на рынке услуги «Финансовый GAP», предполагает возмещение лизинговых расходов, понесенных не только за время ремонта, но и за время ожидания запчастей. 

Страховка выплачивается, если период простоя из-за долгой поставки комплектующих составляет от 31 до 90 дней. Срок исчисляется с момента проведения дефектовки и признания СТОА факта невозможности передвижения транспортного средства своим ходом.
Светлана Мишанина
вице-президент, директор департамента по работе с лизинговыми компаниями «Абсолют Страхование»
Услуга позволяет застраховать риски как компаниям с большими парками, так и ИП с одним-двумя приносящими доход транспортными средствами. Продукт будет особенно актуален для предпринимателей, которые сталкивались с проблемами затяжного ремонта и длительного ожидания запчастей, связанными с финансовыми убытками.
Сергей Ершов
генеральный директор «ГПБА Сервис»

Максимальный лимит выплаты по всем страховым событиям за период действия договора страхования равен 4 лизинговым платежам.

Тариф на услугу «Простой на СТОА» рассчитывается индивидуально с учетом стоимости транспортного средства и срока, на который заключается договор. Например, если срок ожидания запчастей 60 дней, вы получите возмещение в размере двух ежемесячных платежей.

Услуга рассчитана на компании, которые эксплуатируют новые и подержанные транспортные средства всех категорий, за исключением спецтехники, самоходных машин, мототранспорта. Ограничения существуют также в отношении выпущенных более 10 лет назад машин, спортивных и люксовых моделей и ряда других случаев.

Услуга «Простой ТС на СТОА» осуществляется компанией ООО «Абсолют Страхование». ОГРН 1027700018719. Подробнее об услуге.

Реклама ООО «Газпромбанк Автолизинг», ОГРН 1047796957670, ИНН 7728533208, erid: 2Vfnxwykp6C

авто и общество
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