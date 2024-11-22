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  • Geely Monjaro стал лидером спроса среди новых автомобилей с АКП осенью 2024 года

Geely Monjaro стал лидером спроса среди новых автомобилей с АКП осенью 2024 года

22.11.2024 120 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые легковые автомобили с автоматической коробкой передач в период с сентября по октябрь 2024 года. Оказалось, что доля таких автомобилей в общем спросе на новые машины составила 25,2%, а в предложении – 22,9%. Наиболее востребованным авто с АКПП остается среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro.

По данным платформы, и спрос, и предложение на новые машины с АКП год к году выросли – на 16,4% и 6,6% соответственно. Средняя цена такого автомобиля в сентябре-октябре 2024 года составила 4 469 000 рублей.

Лидером по доле в спросе стал китайский Geely Monjaro: на эту модель пришлось 7% от всего спроса. В топ-5 также вошли GAC GS8 (5,1%), Solaris HS (4,8%), Geely Atlas (3,9%) и Tank 300 (3,4%).

Лидерами по доле в предложении стали: Geely Monjaro (13,6%), Changan UNI-K (5,3%), Solaris HS (5,3%), Geely Atlas (5,2%) и GAC GS8 (4,0%).

Автоматическая коробка передач отличается долговечностью и простотой обслуживания по сравнению с «роботом» и вариатором. В том числе поэтому машины на «автомате» пользуются устойчивым спросом, а также активно поставляются на российский рынок. Так, за два месяца предложение новых машин с АКП выросло на 23%, и сейчас на Авито Авто их представлено порядка 40 тысяч. При таком широком выборе для покупателей важна уверенность в прозрачных условиях сделки. Именно поэтому мы развиваем сервис «Селект» на платформе, где пользователи могут выбрать автомобиль от проверенного партнера и получить поддержку личного менеджера на всех этапах сделки.
Артем Хомутинников
руководитель по продажам новых автомобилей в Авито Авто

Топ-10 новых авто с АКПП по доле в спросе, Россия, сентябрь-октябрь 2024 г., Авито Авто

Марка, модельДоля в спросеДоля в предложенииСредняя цена1, (руб.)
Geely Monjaro7,0%13,6%4 733 000
GAC GS85,1%4,0%4 400 000
Solaris HS4,8%5,3%2 230 000
Geely Atlas3,9%5,2%3 730 000
Tank 3003,4%3,4%4 599 000
JAC T92,6%0,5%3 450 000
Changan2,5%5,3%4 270 000
ВАЗ (LADA) Granta2,5%0,5%1 364 000
HAVAL H92,3%2,1%4 851 000
Geely Tugella2,3%3,2%4 290 000

1Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

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