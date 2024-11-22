Geely Monjaro стал лидером спроса среди новых автомобилей с АКП осенью 2024 года

По данным платформы, и спрос, и предложение на новые машины с АКП год к году выросли – на 16,4% и 6,6% соответственно. Средняя цена такого автомобиля в сентябре-октябре 2024 года составила 4 469 000 рублей.
Лидером по доле в спросе стал китайский Geely Monjaro: на эту модель пришлось 7% от всего спроса. В топ-5 также вошли GAC GS8 (5,1%), Solaris HS (4,8%), Geely Atlas (3,9%) и Tank 300 (3,4%).
Лидерами по доле в предложении стали: Geely Monjaro (13,6%), Changan UNI-K (5,3%), Solaris HS (5,3%), Geely Atlas (5,2%) и GAC GS8 (4,0%).
Автоматическая коробка передач отличается долговечностью и простотой обслуживания по сравнению с «роботом» и вариатором. В том числе поэтому машины на «автомате» пользуются устойчивым спросом, а также активно поставляются на российский рынок. Так, за два месяца предложение новых машин с АКП выросло на 23%, и сейчас на Авито Авто их представлено порядка 40 тысяч. При таком широком выборе для покупателей важна уверенность в прозрачных условиях сделки. Именно поэтому мы развиваем сервис «Селект» на платформе, где пользователи могут выбрать автомобиль от проверенного партнера и получить поддержку личного менеджера на всех этапах сделки.
Топ-10 новых авто с АКПП по доле в спросе, Россия, сентябрь-октябрь 2024 г., Авито Авто
|Марка, модель
|Доля в спросе
|Доля в предложении
|Средняя цена1, (руб.)
|Geely Monjaro
|7,0%
|13,6%
|4 733 000
|GAC GS8
|5,1%
|4,0%
|4 400 000
|Solaris HS
|4,8%
|5,3%
|2 230 000
|Geely Atlas
|3,9%
|5,2%
|3 730 000
|Tank 300
|3,4%
|3,4%
|4 599 000
|JAC T9
|2,6%
|0,5%
|3 450 000
|Changan
|2,5%
|5,3%
|4 270 000
|ВАЗ (LADA) Granta
|2,5%
|0,5%
|1 364 000
|HAVAL H9
|2,3%
|2,1%
|4 851 000
|Geely Tugella
|2,3%
|3,2%
|4 290 000
1Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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