Geely Monjaro стал лидером спроса среди новых автомобилей с АКП осенью 2024 года

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые легковые автомобили с автоматической коробкой передач в период с сентября по октябрь 2024 года. Оказалось, что доля таких автомобилей в общем спросе на новые машины составила 25,2%, а в предложении – 22,9%. Наиболее востребованным авто с АКПП остается среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro.

По данным платформы, и спрос, и предложение на новые машины с АКП год к году выросли – на 16,4% и 6,6% соответственно. Средняя цена такого автомобиля в сентябре-октябре 2024 года составила 4 469 000 рублей.

Лидером по доле в спросе стал китайский Geely Monjaro: на эту модель пришлось 7% от всего спроса. В топ-5 также вошли GAC GS8 (5,1%), Solaris HS (4,8%), Geely Atlas (3,9%) и Tank 300 (3,4%).

Лидерами по доле в предложении стали: Geely Monjaro (13,6%), Changan UNI-K (5,3%), Solaris HS (5,3%), Geely Atlas (5,2%) и GAC GS8 (4,0%).

Автоматическая коробка передач отличается долговечностью и простотой обслуживания по сравнению с «роботом» и вариатором. В том числе поэтому машины на «автомате» пользуются устойчивым спросом, а также активно поставляются на российский рынок. Так, за два месяца предложение новых машин с АКП выросло на 23%, и сейчас на Авито Авто их представлено порядка 40 тысяч. При таком широком выборе для покупателей важна уверенность в прозрачных условиях сделки. Именно поэтому мы развиваем сервис «Селект» на платформе, где пользователи могут выбрать автомобиль от проверенного партнера и получить поддержку личного менеджера на всех этапах сделки. Артем Хомутинников руководитель по продажам новых автомобилей в Авито Авто

Топ-10 новых авто с АКПП по доле в спросе, Россия, сентябрь-октябрь 2024 г., Авито Авто

Марка, модель Доля в спросе Доля в предложении Средняя цена 1 , (руб.) Geely Monjaro 7,0% 13,6% 4 733 000 GAC GS8 5,1% 4,0% 4 400 000 Solaris HS 4,8% 5,3% 2 230 000 Geely Atlas 3,9% 5,2% 3 730 000 Tank 300 3,4% 3,4% 4 599 000 JAC T9 2,6% 0,5% 3 450 000 Changan 2,5% 5,3% 4 270 000 ВАЗ (LADA) Granta 2,5% 0,5% 1 364 000 HAVAL H9 2,3% 2,1% 4 851 000 Geely Tugella 2,3% 3,2% 4 290 000

1Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.