Geely может уйти из Беларуси вместе с Лукашенко

12.01.2021 11623 1 0

О возможности такого поворота событий редакцию Kolesa.ru предупредил один из собеседников, знакомый с ситуацией. Всё дело в высоком утилизационном сборе, установленном российским правительством – нынешняя власть его субсидирует, а новая может отказаться от этих дотаций.

 

На сегодняшний день в России представлены четыре модели марки Geely. Atlas, Coolray и Emgrand X7 импортируют из Республики Беларусь с завода «Белджи», а главную премьеру Geely прошлого года – Tugella – привозят из Китая. Несмотря на единое таможенное пространство, которое наряду с Казахстаном, Арменией и Киргизией образуют Россия и Беларусь, всем импортёрам из указанных стран приходится уплачивать в российскую казну утилизационный сбор. Скажем, JAC, который завозит к нам машины казахской сборки, делает это двумя способами: если товар оформляют на таможне в Екатеринбурге, то «утиль» уплачивает завод «СарыаркаАвтопром», который и выпускает модели JAC для России, а если в Москве, то сбор платит официальное представительство китайской фирмы.

Теперь давайте вспомним, что инвесторам, выпускающим машины в России, утильсбор компенсирует Правительство РФ, правда, в том случае, если компания выполняет условия СПИКа. Само собой, ни о каких компенсациях этих затрат иностранным производителям или импортёрам, расположенным в Беларуси или Казахстане, речь уже не идёт – и членство в Евразийском экономическом союзе не даёт здесь никаких преимуществ. Импортёры, завозящие машины из дальнего зарубежья, просто включают утильсбор в цену автомобиля, продаваемого в России, но если то же самое будет делать и Geely, тогда её белорусский бизнес затрещит по швам и сборка в Жодино потеряет всякий смысл.

В основе Atlas Pro лежит модернизированная платформа «старого» Атласа NL-3B 

Как сообщил нам один из сотрудников компании, утильсбор, который завод «Белджи» платит за свои машины на российской таможне, компании по договорённости компенсирует правительство Беларуси. С чего такая радость? Дело не только в рабочих местах и налогах в белорусский бюджет. Напомним, что только 36,284% акций «Белджи» принадлежат китайской Zhejang Jirun Automobile (входит в холдинг Geely), 2,275% оставлены за китайским инвестиционным фондом CITIC, а оставшимися 58,471% владеет управляющая компания «Белаз-Холдинга», то есть само белорусское государство. Так вот, «китайская» часть менеджмента «Белджи» беспокоится, что со сменой власти в Беларуси, а проще говоря, с уходом Лукашенко, договорённости по компенсации утильсбора могут быть пересмотрены или даже отменены.

На этот случай китайцы прорабатывают иные варианты: частичный переход на импорт и даже контрактную сборку на одном из предприятий в России. По данным редакции Kolesa.ru, делегация Geely уже ездила на завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» с визитом. Некоторые из наших собеседников в представительстве называют этот визит «ознакомительным» и не рекомендуют делать из него далеко идущих выводов.

Интерьер нового Geely Atlas Pro

Между тем, ровно год назад российское представительство Geely получило российское Одобрение типа транспортного средства на новый Atlas Pro, оснащённый 1,5-литровым турбомотором. Этот ОТТС выдан на образец китайской сборки, притом что сертификата на машину белорусской сборки пока нет. Напомним, что обычно все белорусские машины проходят сертификацию в «Объединённом институте машиностроения национальной академии наук Беларуси», а сами документы Государственный комитет по стандартизации размещает в соответствующем реестре. Мы уточнили в пресс-службе российского офиса Geely, по какой причине Atlas Pro белорусской сборки до сих пор не прошёл сертификацию. Нам ответили, что сборка в Жодино непременно начнётся, и белорусский ОТТС будет получен накануне её запуска. Кстати говоря, в Китае уже как год и новый, и старый «Атласы» продаются вместе. Остаётся добавить, что у российского представительства Geely на руках имеются два действующих ОТТС на образцы китайской сборки – по Coolray и по GS. Последний точечно ещё продавали в этом году, но при необходимости могут начать завозить из Китая.

Geely Geely Atlas Geely Coolray

 

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1 комментарий
13.01.2021 10:24
Papirus (@sc_1968)

Поскорее бы загнулись - одним ведром на дороге стало бы меньше

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