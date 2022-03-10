General Motors намерен укрепить позиции в Китае за счёт поставок премиальных автомобилей

На «поднебесном» рынке может появиться новый бренд, принадлежащий американскому концерну GM. Предполагается, что автомобили будут ввозить из США.

Американский концерн General Motors продаёт автомобили по всему миру, в том числе и в Китае (речь идёт о совместном производстве с «поднебесными» компаниями). На сегодняшний день машины на рынке КНР продаются под марками Cadillac, Buick, Chevrolet, Wuling и Baojun. В дальнейшем этот список может пополниться ещё одним брендом, его название пока не раскрыто.



На фото: Cadillac Lyriq (версия для рынка Китая, её производство наладят на заводе в Шанхае)

О том, что GM собирается «с нуля» создать новый независимый бренд в Китае, сообщает агентство Reuters. Предполагается, что под ним будут продавать «высокопроизводительные» автомобили премиального сегмента. Сообщается, что сейчас здесь недоступны такие модели разработки GM. Как сообщает глава китайского подразделения General Motors Джулиан Блиссетт, концерн намерен импортировать машины на рынок КНР.

После появления в китайских СМИ информации о создании нового бренда, GM опубликовал приглашение для «талантливых специалистов со всей отрасли», которые могут присоединиться к «поднебесному» подразделению General Motors, чтобы «совместно создать совершенно новый бизнес в Китае».



Напомним, ранее Китай смягчил правила в отношении совместных предприятий: теперь иностранным компаниям позволено владеть более чем 50% СП. По словам Джулиана Блиссетта, концерн General Motors собирается сохранить полный контроль над новым премиальным брендом, который будет создан специально для китайского рынка.

Информации о том, какие именно модели будут продаваться в Китае под новым брендом, пока нет. Также пока не названа дата его появления и не обозначен срок начала импорта премиальных автомобилей концерна. Об этом в General Motors, вероятно, подробнее расскажут позже.



В начале прошлого месяца стало известно о том, что концерн GM намерен нарастить темпы производства в США. Речь, в частности, идёт об увеличении объёма выпускаемых электрокаров. В том числе на эти цели производитель собирается в общей сложности в период с 2020-го по 2025 год потратить 35 млрд долларов. Ещё эти деньги пойдут на разработку технологий автономного управления.

Согласно производственным планам, озвученным ранее, в 2022-ом и 2023 году производитель намерен поставить дилерам в Северной Америке около 400 тысяч «зелёных» машин. Вероятно, на пересмотр объёмов выпуска машин повлияли заказы, собранные на относительно недавно представленные модели: совокупное количество заявок от желающих купить GMC Hummer EV и представленный в прошлом месяце Chevrolet Silverado EV составило почти 200 тысяч. В итоге в General Motors решили вместо ранее запланированных 3800 единиц указанных моделей выпустить в текущем году 21 тыс. экземпляров.

