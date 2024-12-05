Genesis показал гиперкар GMR-001, созданный для участия в гонках на выносливость

Гибридный болид корейского бренда испытает свои силы в «24 часах Ле-Мана» в 2026 году и в «24 часах Дейтоны» в 2027-м.

Марка Genesis, входящая в состав концерна Hyundai, провела в Дубае презентацию, посвящённую двум смежным поводам. Так, корейский производитель объявил о создании спортивной команды Genesis Magma Racing, которая должна в 2026 году принять участие в чемпионате FIA WEC, а в 2027-м – в чемпионате IMSA. Вторым поводом стала презентация прототипа нового гиперкара, разработанного для класса LMDh (Le Mans Daytona h). Этот гибридный болид получил название GMR-001 к названию.

На фото: прототип гиперкара Genesis GMR-001

Genesis GMR-001 создан в соответствии с философией дизайна Athletic Elegance, разработчики вдохновлялись концептами X Gran Berlinetta и X Gran Racer Vision GT, при этом внешность гиперкара была «подогнана» под требования LMDh. В списке отличительных особенностей, присущих моделям Genesis, числятся двойные горизонтальные светодиодные полоски головной оптики и пара тонких сплошных параллельных линий, исполняющих роль задних фонарей.

Судя по прототипу, гоночный автомобиль Genesis получит выразительные крылья с большими воздушными каналами вокруг кузова, капсулу для размещения гонщика, а также крупные аэродинамические элементы, к которым относятся в том числе широкий сплиттер и массивное заднее антикрыло с активным спойлером.

В компании пока не рассказали о технических характеристиках гиперкара, однако известно, что Genesis GMR-001 оснастят «стандартной» гибридной системой. Правила LMDh ограничивают мощность установки болидов отметкой в 500 кВт (680 л.с.), при этом отдача электродвигателя не должна превышать 50 кВт (68 л.с.), привод на задние колеса является обязательным. Минимальный вес автомобиля установлен на отметке 1030 кг.

Известно, что за рулём Genesis GMR-001 в ходе предстоящих соревнований будут находиться немецкий гонщик Андре Лоттерер (трёхкратный победитель «24 часов Ле-Мана» в составе Audi, обладатель двух титулов чемпиона WEC) и бразилец Луис Фелипе «Пипо» Дерани (одержал победу в «24 часах Дейтоны» и четыре победы – в «12 часах Себринга»).

Базой для автоспортивного подразделения Genesis станет французский автодром Поль Рикар. В компании отметили, что техническая разработка гиперкара GMR-001 стартует в 2025 году, так что подробности о его «начинке» мы узнаем позже.

Тем временем, в Genesis не забывают и о развитии штатной линейки. Так, несколько дней назад была представлена глобальная версия рестайлингового кроссовера Electrified GV70. Как Kolesa.ru сообщал ранее, корейскому SUV подправили внешность, перекроили салон, а также модель оснастили новой батареей. Подробностей об электромоторах посвежевшего варианта пока нет.