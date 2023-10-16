Георгий Чивчян выиграл ВТБ Финал Гран-При и стал четырёхкратным чемпионом RDS GP

Федеральная территория «Сириус» стала ареной самого зрелищного в истории сражения за чемпионский титул Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP). Впервые судьба чемпионства решалась не просто на последнем этапе сезона, но и в самом последнем заезде уик-энда. Два претендента на титул вышли в финальную дуэль и там определили не только победителя этапа «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии 2023», но и имя чемпиона RDS GP 2023 в личном зачёте.

Путь к решающему сражению для финалистов оказался непростым. Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) в ТОП 16 встретился с Антоном Клямко – соперник навязал Гоче борьбу, но переусердствовал в ней и завершил заезд со сломанной подвеской. А Чивчян получил путёвку в ТОП 8, где без особых усилий победил Анатолия Щербака. В полуфинале соперником Гочи стал Аркадий Цареградцев, однако лидер «FailCrew x ДаркСайд» не смог взять верх и открыл Георгию Чивчяну дорогу в финал.

Там его соперником стал второй оставшийся к тому моменту реальный претендент на чемпионство – Антон Козлов из Carville Racing. Для дебютанта RDS GP путь в финал был полон неожиданностей. Началось с того, что в ТОП 16 молодого пилота вынес на постановке Григорий Гусев – пилот LUKOIL Racing Drift Team не смог подстроиться под темп соперника и дважды ударил машину Козлова. Судьи признали виновником столкновения Гусева, так что в ТОП 8 вышел Антон. Там его ждал Леонид Шнайдер, и в этом противостоянии лидер команды TimeUp проиграл. В полуфинале Козлов встретился с ещё одним представителем LUKOIL Racing Drift Team Андреем Астаповым – эта дуэль прошла без контактов, но с техническими проблемами. У Астапова возникли сложности с автомобилем, устранить которые в течение 5 минут, отведенных регламентом, не удалось пилот объявил о техническом сходе, и Антон через одиночный проезд «bye run» вышел в финал.

Решающая дуэль двух сильнейших пилотов сезона-2023 привела к OMT-заезду, поскольку с первой попытки судьям не удалось выявить сильнейшего. В перезаезде Антон Козлов допустил помарку, которой и хватило, чтобы отдать победу в рамках этапа «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии 2023» Георгию Чивчяну. Вместе с первым местом на «Сочи Автодроме» Гоча взял четвертый чемпионский титул.

Георгий Чивчян официально стал первым и единственным четырёхкратным чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии, а его коллектив TAKAYAMA FORWARD AUTO второй год подряд стал победителем серии в командном зачёте. Что до Антона Козлова, то он отметился ярким дебютом и до последнего претендовал на титул – звание вице-чемпиона только подчёркивает уровень пилота, который с первого же этапа сезона включился в чемпионскую гонку в главном турнире России по дрифту.

Дополнил призовой подиум на «Сочи Автодроме» Аркадий Цареградцев. Он не смог отстоять звание чемпиона RDS GP, но сезон закончил призовым результатом. В ТОП 16 Цареградцев уверенно победил в дуэли с Евгением Лосевым («SINTEC • Fresh Маркетплейс»), а затем стал сильнейшим в сражении с другим представителем «SINTEC • Fresh Маркетплейс» – Дамир Идиятулин довёл дело до контакта и не смог пробиться в полуфинал. В ярчайшем сибирском дерби с Георгием Чивчяном Аркадий Цареградцев проиграл, а в сражении за третье место победил через «bye run» – Андрей Астапов зацепил стену, сломал подвеску и не смог выйти на старт второго заезда.

Подиум Андрею Астапову не покорился, но зато он стал автором одного из самых ярких заездов этапа «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии 2023». На стадии ТОП 16 сетка парных заездов свела его с лидером STAR PЁR STARS AIMOL Чарльзом НГ, и эта дуэль стала украшением уик-энда.

RDS GP. «Сочи Автодром». Личный зачёт. Топ-3:

Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) Антон Козлов (Carville Racing) Аркадий Цареградцев («FailCrew x ДаркСайд»)

RDS GP. «Сочи Автодром». Командный зачёт. Топ-3:

TAKAYAMA FORWARD AUTO – 327 баллов Carville Racing – 235 баллов TimeUp – 228 баллов

Церемония награждения победителей и призёров Гран-При Российской Дрифт Серии по итогам сезона-2023 года пройдёт в Сочи 16 октября и уже официально подведёт итог прошедшего чемпионата. Для пилотов и команд, а также организаторов RDS GP, торжественный финал станет началом подготовки к новому сезону, который обещает стать не менее интересным и интригующим.

RDS GP. Личный зачёт. Положение по итогам сезона-2023. Топ-3:

Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) – 1120 баллов Антон Козлов (Carville Racing) – 1089 баллов Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL) – 984 балла

RDS GP. Командный зачёт. Положение по итогам сезона-2023. Топ-3:

TAKAYAMA FORWARD AUTO – 2083 балла «SINTEC • Fresh Маркетплейс» –1759 баллов STAR PЁR STARS AIMOL – 1710 баллов

Партнёрский материал