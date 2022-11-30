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Гибридный кроссовер BYD Frigate 07: три варианта дальнобойности, может добраться до РФ

30.11.2022 166 0 0

На родине пятиместный паркетник размером с Kia Sorrento будет доступен с передним или полным приводом. А еще кросс неплохо оснащен.

На конвейер кроссовер BYD Frigate 07 встал в конце октября, а недавно в Китае раскрыли все характеристики модели, также были объявлены комплектации и предварительные цены. Этот паркетник относится к так называемой «морской» линейке: Фрегат присоединится к хэтчбеку Dolphin («дельфин»), седанам Seal («тюлень») и Destroyer 05 («эсминец»). Ну и напомним, что компания BYD отказалась от чисто бензиновых машин, отныне ее модельная гамма включает только гибриды и электрокары. «Семерка» же имеет гибридную установку, но про технику ниже.

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Длина паркетника Frigate 07 равна 4820 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1750 мм, колесная база – 2820 мм. То есть по своим габаритам он близок к актуальному Kia Sorento, но при этом «китаец» представлен исключительно с пятиместным салоном – по крайней мере, пока. Особенности дизайна экстерьера – крупная радиаторная решетка с интегрированными диодными секциями, вытянутые фары, спрятанные ручки и сделанные в виде единой плашки задние фонари.

В салоне – многослойные передняя панель и карты дверей, виртуальная приборка на 8,8 или 10,25 дюйма (в зависимости от версии) и поворачивающийся тачскрин мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма (идет уже «в базе»; дисплеи, которые можно повернуть на 90 градусов, BYD использует уже давно). А еще Frigate 07 получил рукоятки отпирания дверей в виде морских раковин.

В арсенале самого дешевого кросса значатся 19-дюймовые колеса, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, панорамный люк в крыше и электропривод багажной двери. Начиная со второй по старшинству комплектации появляются 20-дюймовые диски, атмосферная подсветка интерьера, подогрев и вентиляция передних сидений (водительское кресло – с памятью настроек), адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе. Топовой версии положены проекционный дисплей, автопарковщик, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о переднем боковом столкновении.

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BYD Frigate 07 имеет фирменную установку DM-i (Dual Mode intelligent), работающую как в последовательном, так и в параллельном режимах. В ее состав входит «турбочетверка» 1.5 мощностью 139 л.с. (231 Нм), которая на невысокой скорости либо заглушена, либо работает в режиме генератора для подзарядки батареи. То есть паркетник в основном передвигается только на электротяге. Переднеприводный кросс оснащен одним 197-сильным электромотором (316 Нм), у полноприводного варианта DM-p есть отдельный задний электромотор с отдачей в 204 л.с. и 340 Нм (совокупная мощность такого кросса – 401 л.с.).

У «семерки» с передним приводом два варианта батареи – емкостью 18,3 или 36,8 кВт*ч. В первом случае дальнобойность в электрорежиме составит 100 км, во втором – 205 км. Правда, эти показатели рассчитаны по устаревшему циклу NEDC. Полноприводный кроссовер предложат только с топовой батареей на 36,8 кВт*ч, запас хода такого паркетника – 175 км (опять же, по циклу NEDC).

Заявлено, что BYD Frigate 07 2WD с базовым аккумулятором наберет первую «сотню» за 8,5 секунды, с топовым – за 8,9 секунды. Полноприводный SUV разгоняется с места до 100 км/ч за 4,7 секунды.

Ориентировочные цены – от 29 200 до 40 500 долларов. Точный прайс-лист должен появиться 9 декабря, тогда же стартуют продажи.

В России марка BYD официально сегодня не представлена, что, впрочем, не мешает дилерам привозить ее модели по схеме параллельного импорта. Недавнее пополнение гаммы одного из крупных столичных продавцов – кроссоверы Song Plus (гибрид или электрокар, от 4 950 000 рублей с учетом скидки) и Tang (электрокар, от 7 560 000 рублей с учетом скидки). Не исключено, что BYD Frigate 07 тоже заинтересует российских дилеров.

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