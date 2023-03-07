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  • Гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+ пополнит семейство в России

Гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+ пополнит семейство в России

07.03.2023 68 0 0

В РФ продолжаются испытания бензоэлектрической «восьмерки». На рынок новая версия должна выйти уже этой весной.

О том, что в 2023-м россиянам предложат гибридный кроссовер, местный офис Chery объявил еще в декабре, но имя модели тогда не раскрыли. Ранее Kolesa.ru предположил, что речь идет о новой версии Tiggo 8 Pro, а теперь компания подтвердила нашу догадку: как и на других экспортных рынках, в РФ подзаряжаемый гибрид зовется Tiggo 8 Pro e+ (в родном Китае это Tiggo 8 Plus Kunpeng e+).

Заявлено, что новое исполнение проходит широкий комплекс испытаний в естественных климатических и дорожных условиях РФ, и что эксплуатационное тестирование на данный момент завершено на 85%, правда, результаты огласят позже. Программа была разработана экспертами Chery вместе со специалистами испытательного центра НАМИ.

Гибридный Chery Tiggo 8 для Китая

«Общий объем пробеговых испытаний включает в себя минимум 30 000 км по загородным дорогам с асфальтовым и грунтовым покрытием, городским и сельским улицам. Автомобиль эксплуатируется в различных скоростных режимах с переменным объемом нагрузки, а также в различных температурах», — рассказали в российском офисе Chery.

Цели тестирования – проверка качества запуска силовой установки и скорости зарядки при низких температурах, проверка герметичности кроссовера (в частности, компонентов установки), замер расхода топлива при применении (и без) системы рекуперации, а также испытание функциональности комплекса систем безопасности при снегопаде, дожде и гололедице. Кроме того, инженеры замеряют эффективность зарядки батареи от зарядных станций в помещениях  и на открытом воздухе, плюс от портативных домашних устройств (тесты охватывают 80% производителей зарядных станций, присутствующих в РФ).

Гибридный Chery Tiggo 8 для Китая
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Гибридный Chery Tiggo 8 для Китая
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Про саму установку предназначенного для России Chery Tiggo 8 Pro e+ расскажут в следующих релизах. В других странах гибрид имеет бензиновый турбомотор 1.5, пару электромоторов (но привод только передний) и трансмиссию DHT (Dedicated Hybrid Transmission; трехступенчатая роботизированная коробка). В Китае совокупная отдача системы составляет 326 л.с. и 565 Нм, у экспортной версии крутящий момент меньше – 510 Нм. Паркетник укомплектован батареей емкостью 19,27 кВт*ч, только на электротяге «восьмерка» может проехать примерно 75 км.

Гибридный Chery Tiggo 8 для Китая

Чисто бензиновый переднеприводный Chery Tiggo 8 Pro в России сегодня представлен с «турбочетверкой» 1.6 TGDI (186 л.с., 275 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, такой кроссовер по прайсу стоит от 3 469 900 рублей. «Традиционный» полноприводный Tiggo 8 Pro Max у нас доступен с турбомотором 2.0 TGDI (197 л.с., 375 Нм) и 7DCT по цене от 3 890 900 рублей. Гибрид же, видимо, окажется самым дорогим в семействе, его продажи планируют запустить до конца весны.

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