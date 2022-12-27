Chery анонсировала новинки для России: Tiggo 7 Pro Max, флагманский седан и другие

Первым на нашем рынке появится рестайлинговый кроссовер с двойной «фамилией», такая модель стартует уже в следующем месяце. Затем подтянутся новые версии других SUV марки, включая подзаряжаемый гибрид, а также крупная «четырехдверка».

Российский офис Chery объявил о расширении и обновлении модельного ряда в 2023 году. Начать планируют с паркетника Tiggo 7 Pro Max: старт продаж намечен на январь. Сама марка пока ограничилась единственным фирменным изображением такого кросса (правда, у модели на картинке «потерялась» приставка Max), да и то он красуется рядом с нынешними Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 4 Pro. Однако мы уже знаем все подробности: Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) эта модель получила еще летом, а недавно «семерка» с двойной «фамилией» появилась на сайте одного из крупных московских дилеров.

Chery Tiggo 7 Pro Max на фоне актуальных Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 4 Pro и Tiggo 8 Max 1 / 2 Chery Tiggo 7 Pro Max на фоне актуальных Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 4 Pro и Tiggo 8 Max 2 / 2

Напомним, предназначенный для РФ кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max представляет собой китайский Tiggo 7 Plus образца 2021 года (в 2022-м «поднебесный» Плюс пережил рестайлинг, при этом дореформенный SUV по-прежнему присутствует на домашнем рынке). От нашего актуального «просто» Tiggo 7 Pro этот паркетник отличается оформлением передка, вдобавок в салоне вместо отдельных экранов приборки и мультимедиа-системы установили табло. Согласно ОТТС, Tiggo 7 Pro Max предложат с прежним турбомотором 1.5 (147 л.с.), вариатором и передним приводом. Не исключено, что позже модель получит полноприводную версию. Дилер просит за такой паркетник 2 829 900 рублей, причем уже есть скидки. Впрочем, тут уж лучше дождаться прайс-листа представительства Chery.



Chery Tiggo 7 Plus для Китая образца 2021 года 1 / 5 Chery Tiggo 7 Plus для Китая образца 2021 года 2 / 5 Chery Tiggo 7 Plus для Китая образца 2021 года 3 / 5 Chery Tiggo 7 Plus для Китая образца 2021 года 4 / 5 Chery Tiggo 7 Plus для Китая образца 2021 года 5 / 5

Другая важная новость – со следующего года марка снова будет продавать в РФ седаны. Вернее, пока анонсирована только одна «четырехдверка». Ее имя местный офис еще не раскрыл, но в релизе седан назван флагманом, так что догадаться несложно: речь идет о модели Chery Arrizo 8. Для нашей версии заявлены «мощный силовой агрегат», богатое оснащение и адаптация к российским климатическим и дорожным условиям, и это пока вся информация. В родном Китае седан длиной 4780 мм сегодня доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 мощностью 197 л.с. в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, также «восьмерке» прочат в Поднебесной двухлитровый турбомотор на 254 л.с.



Chery Arrizo 8 1 / 4 Chery Arrizo 8 2 / 4 Chery Arrizo 8 3 / 4 Chery Arrizo 8 4 / 4

Еще одна будущая новинка Chery в РФ – гибридный кроссовер, чье имя, опять же, пока держится в секрете. Заявлено, что паркетник имеет три двигателя (бензиновый и два электромотора) и трансмиссию DHT, только на электротяге автомобиль может проехать около 75 км, а расход топлива в смешанном цикле составит 1л/100 км. Судя по описанию, речь идет о подзаряжаемом гибриде Chery Tiggo 8 Plus Kunpeng e+ (это имя для Китая), у него установка на основе бензинового турбомотора 1.5.



Наконец, у нынешних кроссоверов «четвертой», «седьмой» и «восьмой» серии должны появиться новые комплектации. Больше подробностей компания Chery обещает раскрыть ближе к дате старта продаж.