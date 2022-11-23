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  • Гиперкар «три топора»: 7 экземпляров за 7 млн евро и приписка к автодрому Монца

Гиперкар «три топора»: 7 экземпляров за 7 млн евро и приписка к автодрому Монца

23.11.2022 109 0 0

Итальянская компания 777 Motors анонсировала проект трекового гиперкара для очень состоятельных клиентов. Одноместный 777 hypercar спроектирован по гоночным канонам, весит всего 900 кг и может развивать в поворотах перегрузки до 4g.

 

777 Motors — детище итальянского предпринимателя и автомобильного коллекционера Андреа Леви, штаб-квартира компании находится прямо на легендарном автодроме Монца. Здесь же будут храниться и обслуживаться все 7 экземпляров гиперкара, владельцы смогут приезжать и кататься на них в любое время, когда автодром не зарезервирован для гонок. Для владельцев 777 hypercar вдобавок будут организованы 14 общих слётов в течение двух лет после начала поставок, намеченных на 2025 год.

В основе 777 hypercar лежит одобренный FIA углепластиковый монокок Dallara, эта же итальянская компания будет поставлять основные компоненты шасси, а вот двигатель у 777 hypercar британский — от компании Gibson Technology: 4,5-литровый гоночный атмосферный V8, работающий на очищенном синтетическом топливе, максимальная мощность — 730 л.с. при 9000 об/мин. Снаряженная масса автомобиля — всего 900 кг, гибридная или полностью электрическая силовая установка не позволили бы добиться такого результата.

Внешне 777 hypercar напоминает гоночные спортпрототипы класса LMP1, но поскольку он не предназначен для официальных гонок, то у разработчиков, по сути, не было никаких ограничений, кроме тех, что касаются безопасности. Дизайн машины разработал Умберто Палермо, владеющий собственной студией в Турине. Аэродинамический обвес обеспечивает колоссальные 2100 кг прижимной нагрузки на максимальной скорости 370 км/ч, он же позволяет 777 hypercar развивать в поворотах перегрузки до 4g.

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С такими перегрузками справится не всякий организм, а потому покупателям 777 hypercar заблаговременно отправят специальный тренажёр для шеи, чтобы укрепить мышцы. Вместе с этим тренажёром каждый клиент получит индивидуальный комнатный гоночный симулятор Tech & Sym с углепластиковым монококом от Dallara с тремя степенями свободы и программой тренировок для езды на 777 hypercar.

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Кроме того, каждый клиент получит возможность поупражняться на профессиональном тренажёре Dallara в Варано де Малегари (Италия) или Индианаполисе (США), на котором готовят пилотов Формулы-1. Этот тренажёр занимает уже целое здание и обеспечивает максимальный уровень погружения.

Живая премьера 777 hypercar ожидается в следующем году. Добавим, что подобных эксклюзивных проектов становится всё больше, в числе последних — McLaren Solus GT, Rodin FZero, Red Bull RB17 и Bugatti Bolide.

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