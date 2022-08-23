Из виртуальных гонок в реальность: McLaren выпустит 25 одноместных суперкаров Solus GT

Solus GT — самый дерзкий проект подразделение McLaren Special Operations (MSO), которое занимается особыми лимитированными моделями для самых взыскательных и финансово обеспеченных клиентов. Вероятно, среди таких клиентов немало поклонников игры Gran Turismo, в частности её сугубо спортивного дериватива Gran Turismo Sport, для которого компания McLaren пять лет назад разработала одноместный виртуальный болид Ultimate Vision Gran Turismo. В игре машина имеет 1150-сильную гибридную силовую установку на базе тубомотора V8, весит 900 кг и может разогнаться до 370 км/ч.
В реальности всё оказалось немного иначе. Более того, разработчики честно признались, что задача сохранить принципиальный облик виртуальной модели сильно их ограничивала, но они справились — сходство между McLaren Ultimate Vision Gran Turismo и Solus GT очевидно. Конечно, настоящая машина выглядит не так эффектно, как компьютерная — пропорции более грузные, колёса меньше и без эффектных аэродинамических щитков, но игроки точно примут Solus GT за своего.
Техническая начинка Solus GT, к сожалению или к счастью, не имеет к виртуальному прототипу никакого отношения: на смену гибридной силовой установке пришла гоночная классика — 5,2-литровый высокооборотный (может крутить выше 10 000 об/мин) атмосферный V10 (840 л.с., 650 Нм) в паре с 7-ступенчатой секвентальной коробкой передач в композитном корпусе, которая передаёт всю мощность на задние колёса.
Силовой агрегат интегрирован в силовую структуру кузова, ядром которого является спроектированный с нуля углепластиковый монокок. Подвеска — формульного типа, с торсионами вместо пружин и толкающими штангами, прочные стальные рычаги помещены в плоские углепластиковые корпуса — это часть развитого аэродинамического оперения, способного создавать до 1200 кг прижимной нагрузки, притом что сам Solus GT весит менее 1000 кг. До 100 км/ч Solus GT разгоняется за 2,5 с, максимальная скорость — свыше 322 км/ч.
Для попадания в кокпит нужно сдвинуть вперёд полусферический колпак с единственным центральным стеклоочистителем и перешагнуть через борт. Внутри очень тесно, кресло фиксированное, его профиль формируется под конкретного заказчика, для фиксации головы используется типично гоночное устройство HANS (Head And Neck Support). Вместо традиционного руля — многофункциональный формульный штурвал с интегрированным в него приборным экраном. Вместо зеркал заднего вида установлена кормовая камера.
McLaren Solus GT не предназначен для дорого общего пользования, на нём можно ездить только по гоночным треками, при этом ни под какую из существующих гоночных категорий он не подпадает — предполагается, что 25 владельцев Solus GT будут соревноваться друг с другом на организованных компанией мероприятиях. В стоимость машины входит ящик для авиаперевозки.
Официально цена McLaren Solus GT не объявлена, ибо вся партия уже распродана, но по данным британского журнала Autocar каждая машина обошлась будущему владельцу в 3 млн фунтов стерлингов, поставки начнутся в 2023 году.
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