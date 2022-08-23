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  • Из виртуальных гонок в реальность: McLaren выпустит 25 одноместных суперкаров Solus GT

Из виртуальных гонок в реальность: McLaren выпустит 25 одноместных суперкаров Solus GT

23.08.2022 49 0 0

Серия компьютерных игр Gran Turismo давно стала промо-площадкой для производителей спорктаров, некоторые компании даже создают для неё специальные виртуальные модели, не имеющие к реальности никакого отношения. Британская компания McLaren Automotive впервые решила сделать виртуальный проект реальным и материализовала компьютерный одноместный суперкар McLaren Ultimate Vision Gran Turismo образца 2017 года, теперь он называется Solus GT.

 

Solus GT — самый дерзкий проект подразделение McLaren Special Operations (MSO), которое занимается особыми лимитированными моделями для самых взыскательных и финансово обеспеченных клиентов. Вероятно, среди таких клиентов немало поклонников игры Gran Turismo, в частности её сугубо спортивного дериватива Gran Turismo Sport, для которого компания McLaren пять лет назад разработала одноместный виртуальный болид Ultimate Vision Gran Turismo. В игре машина имеет 1150-сильную гибридную силовую установку на базе тубомотора V8, весит 900 кг и может разогнаться до 370 км/ч.

McLaren Ultimate Vision Gran Turismo

В реальности всё оказалось немного иначе. Более того, разработчики честно признались, что задача сохранить принципиальный облик виртуальной модели сильно их ограничивала, но они справились — сходство между McLaren Ultimate Vision Gran Turismo и Solus GT очевидно. Конечно, настоящая машина выглядит не так эффектно, как компьютерная — пропорции более грузные, колёса меньше и без эффектных аэродинамических щитков, но игроки точно примут Solus GT за своего.

McLaren Solus GT

Техническая начинка Solus GT, к сожалению или к счастью, не имеет к виртуальному прототипу никакого отношения: на смену гибридной силовой установке пришла гоночная классика — 5,2-литровый высокооборотный (может крутить выше 10 000 об/мин) атмосферный V10 (840 л.с., 650 Нм) в паре с 7-ступенчатой секвентальной коробкой передач в композитном корпусе, которая передаёт всю мощность на задние колёса.

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Силовой агрегат интегрирован в силовую структуру кузова, ядром которого является спроектированный с нуля углепластиковый монокок. Подвеска — формульного типа, с торсионами вместо пружин и толкающими штангами, прочные стальные рычаги помещены в плоские углепластиковые корпуса — это часть развитого аэродинамического оперения, способного создавать до 1200 кг прижимной нагрузки, притом что сам Solus GT весит менее 1000 кг. До 100 км/ч Solus GT разгоняется за 2,5 с, максимальная скорость — свыше 322 км/ч.

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Для попадания в кокпит нужно сдвинуть вперёд полусферический колпак с единственным центральным стеклоочистителем и перешагнуть через борт. Внутри очень тесно, кресло фиксированное, его профиль формируется под конкретного заказчика, для фиксации головы используется типично гоночное устройство HANS (Head And Neck Support). Вместо традиционного руля — многофункциональный формульный штурвал с интегрированным в него приборным экраном. Вместо зеркал заднего вида установлена кормовая камера.

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McLaren Solus GT не предназначен для дорого общего пользования, на нём можно ездить только по гоночным треками, при этом ни под какую из существующих гоночных категорий он не подпадает — предполагается, что 25 владельцев Solus GT будут соревноваться друг с другом на организованных компанией мероприятиях. В стоимость машины входит ящик для авиаперевозки.

Официально цена McLaren Solus GT не объявлена, ибо вся партия уже распродана, но по данным британского журнала Autocar каждая машина обошлась будущему владельцу в 3 млн фунтов стерлингов, поставки начнутся в 2023 году.

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