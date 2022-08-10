Rodin FZero: большой, очень мощный и очень лёгкий гиперкар из Новой Зеландии

Компанию Rodin Cars основал в 2016 году австралийский IT-предприниматель, миллиардер и большой автомобильный энтузиаст Дэвид Дикер, название Rodin отсылает к знаменитому французскому скульптору Огюсту Родену, а в качестве эмблемы выбран лик его самой известной скульптуры «Мыслитель». Базируется компания в живописной Кентерберийской долине Южного острова Новой Зеландии, где помимо инженерных и производственных корпусов имеются три тестовых трека.
Дикер изначально хотел сделать бескомпромиссный с точки зрения аэродинамики и технический решений гиперкар, который на трассе был бы быстрее, чем болид Формулы-1, но в качестве разминки он купил у компании Lotus проект T125, который, по сути, и есть болид Формулы-1, предназначенный для частный клиентов, — в Rodin Cars эту модель, снабжённую 3,8-литровым мотором Cosworth GPV8 мощностью 684 л.с., переименовали в FZed.
Rodin FZero будет намного мощнее — презентация проекта состоялась на этой неделе в британском подразделении Rodin Cars рядом с легендарным автодром Донингтон Парк. Как сообщает британский журнал Autocar, устроить предпоказ компанию побудил недавний анонс гиперкара Red Bull RB17 — это двухместный гибридный трековый автомобиль с продвинутой аэродинамикой и мощностью свыше 1115 л.с., будет выпущено 50 экземпляров стоимостью от 5 млн фунтов стерлингов каждый.
Гиперкар FZero от Rodin Cars имеет схожую с Red Bull RB17 концепцию, но рассчитан только на пилота и будет стоит более чем в два раза меньше — от 1,8 млн фунтов стерлингов или 2,2 млн долларов США. Производство начнётся летом следующего года и, по данным британских коллег, вслед за трековой версией последует дорожная.
Трековый Rodin FZero будет весить в снаряженном состоянии всего 698 кг — сенсационный показатель для весьма крупной машины: габаритная длина — 5500 мм, ширина — 2200 мм, высота — 1130 мм, колёсная база — 3000 мм. Солидные размеры нужны для применения бескомпромиссного высокоэффективного аэродинамического оперения, способного генерировать до 4000 кг прижимной нагрузки, при этом никаких активных элементов не заявлено, равно как и граунд-эффекта.
Кузов целиком состоит из углепластика, независимая подвеска с гидравлической регулировкой дорожного просвета напоминает таковую у формульных болидов. Тормоза — карбон-керамические, диаметром 380 мм с титановыми суппортами (6-поршневые спереди и 4-поршневые сзади). 18-дюймовые кованые магниевые колёса поставляет OZ Racing, они обуты в гоночные слики Avon.
Сердце силовой установки FZero — разработанный британской фирмой Neil Brown Engineering бензиновый 4,0-литровый битурбомотор V10, который весит всего 132 кг и может крутиться до 10 000 об/мин. Максимальная мощность — 1000 л.с. при 9000 об/мин, максимальный крутящий момент — 910 Нм при 7250 об/мин. Дефицит тяги на низких оборотах компенсирует работающий в паре с V10 электромотор мощностью 130 кВт (177 л.с.). Максимальная совокупная отдача — 1176 л.с. и 1026 Нм.
Коробка передач — 8-ступенчатый «робот» Ricardo, который весит всего 66 кг благодаря изготовленному на 3D-принтере лёгкому титановому корпусу. Вся мощность подаётся на задние колёса через дифференциал с гидравлической блокировкой. Время разгона до «сотни» пока не объявлено, максимальная скорость — свыше 360 км/ч.
Действующий прототип FZero компания Rodin Cars обещает показать ближе к концу текущего года.
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