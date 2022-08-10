Гибридные авто ×
  • Rodin FZero: большой, очень мощный и очень лёгкий гиперкар из Новой Зеландии

Rodin FZero: большой, очень мощный и очень лёгкий гиперкар из Новой Зеландии

10.08.2022 94 0 0

Новозеландская компания Rodin Cars анонсировала 1176-сильный одноместный гибридный гиперкар, который будет весить всего 698 кг. Планируется выпустить 27 экземпляров по цене свыше 2 млн долларов США каждый.

 

Компанию Rodin Cars основал в 2016 году австралийский IT-предприниматель, миллиардер и большой автомобильный энтузиаст Дэвид Дикер, название Rodin отсылает к знаменитому французскому скульптору Огюсту Родену, а в качестве эмблемы выбран лик его самой известной скульптуры «Мыслитель». Базируется компания в живописной Кентерберийской долине Южного острова Новой Зеландии, где помимо инженерных и производственных корпусов имеются три тестовых трека.

Дэвид Дикер и штаб-квартира его компании Rodin Cars в Новой Зеландии
1 / 3
Дэвид Дикер и штаб-квартира его компании Rodin Cars в Новой Зеландии
2 / 3
Дэвид Дикер и штаб-квартира его компании Rodin Cars в Новой Зеландии
3 / 3

Дикер изначально хотел сделать бескомпромиссный с точки зрения аэродинамики и технический решений гиперкар, который на трассе был бы быстрее, чем болид Формулы-1, но в качестве разминки он купил у компании Lotus проект T125, который, по сути, и есть болид Формулы-1, предназначенный для частный клиентов, — в Rodin Cars эту модель, снабжённую 3,8-литровым мотором Cosworth GPV8 мощностью 684 л.с., переименовали в FZed.

Rodin FZed

Rodin FZero будет намного мощнее — презентация проекта состоялась на этой неделе в британском подразделении Rodin Cars рядом с легендарным автодром Донингтон Парк. Как сообщает британский журнал Autocar, устроить предпоказ компанию побудил недавний анонс гиперкара Red Bull RB17 — это двухместный гибридный трековый автомобиль с продвинутой аэродинамикой и мощностью свыше 1115 л.с., будет выпущено 50 экземпляров стоимостью от 5 млн фунтов стерлингов каждый.

Rodin FZero

Гиперкар FZero от Rodin Cars имеет схожую с Red Bull RB17 концепцию, но рассчитан только на пилота и будет стоит более чем в два раза меньше — от 1,8 млн фунтов стерлингов или 2,2 млн долларов США. Производство начнётся летом следующего года и, по данным британских коллег, вслед за трековой версией последует дорожная.

Rodin FZero

Трековый Rodin FZero будет весить в снаряженном состоянии всего 698 кг — сенсационный показатель для весьма крупной машины: габаритная длина — 5500 мм, ширина — 2200 мм, высота — 1130 мм, колёсная база — 3000 мм. Солидные размеры нужны для применения бескомпромиссного высокоэффективного аэродинамического оперения, способного генерировать до 4000 кг прижимной нагрузки, при этом никаких активных элементов не заявлено, равно как и граунд-эффекта.

Rodin FZero

Кузов целиком состоит из углепластика, независимая подвеска с гидравлической регулировкой дорожного просвета напоминает таковую у формульных болидов. Тормоза — карбон-керамические, диаметром 380 мм с титановыми суппортами (6-поршневые спереди и 4-поршневые сзади). 18-дюймовые кованые магниевые колёса поставляет OZ Racing, они обуты в гоночные слики Avon.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Сердце силовой установки FZero — разработанный британской фирмой Neil Brown Engineering бензиновый 4,0-литровый битурбомотор V10, который весит всего 132 кг и может крутиться до 10 000 об/мин. Максимальная мощность — 1000 л.с. при 9000 об/мин, максимальный крутящий момент — 910 Нм при 7250 об/мин. Дефицит тяги на низких оборотах компенсирует работающий в паре с V10 электромотор мощностью 130 кВт (177 л.с.). Максимальная совокупная отдача — 1176 л.с. и 1026 Нм.

Rodin FZero

Коробка передач — 8-ступенчатый «робот» Ricardo, который весит всего 66 кг благодаря изготовленному на 3D-принтере лёгкому титановому корпусу. Вся мощность подаётся на задние колёса через дифференциал с гидравлической блокировкой. Время разгона до «сотни» пока не объявлено, максимальная скорость — свыше 360 км/ч.

Действующий прототип FZero компания Rodin Cars обещает показать ближе к концу текущего года.

спортивные авто суперкары новинки гибридные авто Rodin Rodin FZero

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Огромный выбор и общая простота: стоит ли покупать Nissan Qashqai I за миллион рублей Пару лет назад, выбирая кроссовер за миллион, мы рассматривали трехлетний Ford Kuga или пятилетний Kia Sportage. С тех пор ситуация изменилась, и теперь под миллион стоят даже компактные мо... 3036 1 2 09.08.2022
Статьи / Популярные вопросы Штраф и конфискация машины за выброс мусора с 14 июля 2022: что грозит автовладельцам Недавно мы подробно разобрались в том, за что у нарушителей ПДД могут конфисковать машину, а их самих отправить в тюрьму. Но фраза «конфискация транспортного средства» в июле звучала еще в... 643 0 9 08.08.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Kia Cee’d II JD Как вы думаете, можно ли найти на вторичном рынке автомобиль С-класса в возрасте 4-5 лет с богатым оснащением по относительно вменяемой цене и так, чтобы еще хотя бы года три-четыре вам не п... 2682 0 2 07.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 15606 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 11017 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 8050 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings