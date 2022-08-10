Rodin FZero: большой, очень мощный и очень лёгкий гиперкар из Новой Зеландии

Новозеландская компания Rodin Cars анонсировала 1176-сильный одноместный гибридный гиперкар, который будет весить всего 698 кг. Планируется выпустить 27 экземпляров по цене свыше 2 млн долларов США каждый.

Компанию Rodin Cars основал в 2016 году австралийский IT-предприниматель, миллиардер и большой автомобильный энтузиаст Дэвид Дикер, название Rodin отсылает к знаменитому французскому скульптору Огюсту Родену, а в качестве эмблемы выбран лик его самой известной скульптуры «Мыслитель». Базируется компания в живописной Кентерберийской долине Южного острова Новой Зеландии, где помимо инженерных и производственных корпусов имеются три тестовых трека.

Дэвид Дикер и штаб-квартира его компании Rodin Cars в Новой Зеландии 1 / 3 Дэвид Дикер и штаб-квартира его компании Rodin Cars в Новой Зеландии 2 / 3 Дэвид Дикер и штаб-квартира его компании Rodin Cars в Новой Зеландии 3 / 3

Дикер изначально хотел сделать бескомпромиссный с точки зрения аэродинамики и технический решений гиперкар, который на трассе был бы быстрее, чем болид Формулы-1, но в качестве разминки он купил у компании Lotus проект T125, который, по сути, и есть болид Формулы-1, предназначенный для частный клиентов, — в Rodin Cars эту модель, снабжённую 3,8-литровым мотором Cosworth GPV8 мощностью 684 л.с., переименовали в FZed.



Rodin FZed

Rodin FZero будет намного мощнее — презентация проекта состоялась на этой неделе в британском подразделении Rodin Cars рядом с легендарным автодром Донингтон Парк. Как сообщает британский журнал Autocar, устроить предпоказ компанию побудил недавний анонс гиперкара Red Bull RB17 — это двухместный гибридный трековый автомобиль с продвинутой аэродинамикой и мощностью свыше 1115 л.с., будет выпущено 50 экземпляров стоимостью от 5 млн фунтов стерлингов каждый.



Rodin FZero

Гиперкар FZero от Rodin Cars имеет схожую с Red Bull RB17 концепцию, но рассчитан только на пилота и будет стоит более чем в два раза меньше — от 1,8 млн фунтов стерлингов или 2,2 млн долларов США. Производство начнётся летом следующего года и, по данным британских коллег, вслед за трековой версией последует дорожная.



Rodin FZero

Трековый Rodin FZero будет весить в снаряженном состоянии всего 698 кг — сенсационный показатель для весьма крупной машины: габаритная длина — 5500 мм, ширина — 2200 мм, высота — 1130 мм, колёсная база — 3000 мм. Солидные размеры нужны для применения бескомпромиссного высокоэффективного аэродинамического оперения, способного генерировать до 4000 кг прижимной нагрузки, при этом никаких активных элементов не заявлено, равно как и граунд-эффекта.



Rodin FZero

Кузов целиком состоит из углепластика, независимая подвеска с гидравлической регулировкой дорожного просвета напоминает таковую у формульных болидов. Тормоза — карбон-керамические, диаметром 380 мм с титановыми суппортами (6-поршневые спереди и 4-поршневые сзади). 18-дюймовые кованые магниевые колёса поставляет OZ Racing, они обуты в гоночные слики Avon.



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Сердце силовой установки FZero — разработанный британской фирмой Neil Brown Engineering бензиновый 4,0-литровый битурбомотор V10, который весит всего 132 кг и может крутиться до 10 000 об/мин. Максимальная мощность — 1000 л.с. при 9000 об/мин, максимальный крутящий момент — 910 Нм при 7250 об/мин. Дефицит тяги на низких оборотах компенсирует работающий в паре с V10 электромотор мощностью 130 кВт (177 л.с.). Максимальная совокупная отдача — 1176 л.с. и 1026 Нм.



Rodin FZero

Коробка передач — 8-ступенчатый «робот» Ricardo, который весит всего 66 кг благодаря изготовленному на 3D-принтере лёгкому титановому корпусу. Вся мощность подаётся на задние колёса через дифференциал с гидравлической блокировкой. Время разгона до «сотни» пока не объявлено, максимальная скорость — свыше 360 км/ч.



Действующий прототип FZero компания Rodin Cars обещает показать ближе к концу текущего года.

