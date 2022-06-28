Команда Red Bull Racing анонсировала гибридный гиперкар мощностью свыше 1115 л.с.

В сегменте ультрадорогих спортивных машин зреет ещё одна амбициозная новинка — британский двухместный гибрид Red Bull RB17 с «самым продвинутым граунд-эффектом» и динамикой на уровне болидов Формулы-1. Производство начнётся в 2025 году, будет выпущено 50 экземпляров стоимостью от 5 млн фунтов стерлингов каждый.

Сегодня Red Bull Racing — это намного больше, чем успешная гоночная команда Формулы-1, в её составе есть созданная в 2014 году полноценная инжиниринговая фирма Red Bull Advanced Technologies (RBAT), способная внедрить передовые гоночные технологии не только на дорожные автомобили, но и на водный и воздухоплавательный транспорт. RBAT помогала компании Aston Martin разработать самую сложную модель в её истории — гибридный гиперкар Valkyrie. В 2021 году партнёрство между Red Bull и Aston Martin завершилось и теперь Red Bull хочет разработать собственную похожую машину самостоятельно — сегодня её анонсировали официально, опубликован перый тизер.

Red Bull RB17 заявлен как исключительно трековый гиперкар с гибридной силовой установкой на базе бензинового двигателя V8, совокупная мощность установки превысит 1115 л.с. В основе кузова будет лежать углепластиковый монокок. Название RB17 — это «лежавшая на полке» незадействованная в формульных болидах комбинация: болид Red Bull 2020 года носил индекс RB16, в сезоне-2021 его проапгрейдили до RB16В, а в этом году выступают машины с индексом RB18.

Разработку RB17 курирует технических директор Red Bull — легендарный формульный конструктор и эксперт в области аэродинамики Эдриан Ньюи. В интервью британскому журналу Autocar он сообщил, что работа над проектом RB17 началась ещё зимой 2020-2021 года и что команда хочет добиться снаряженной массы гиперкара с водителем в 900 кг.



По словам Ньюи, Red Bull RB17 будет крупнее, чем Aston Martin Valkyrie, с более длинной колёсной базой, которая позволит реализовать все имеющиеся задумки по аэродинамике, в том числе снабдить RB17 неким самым передовым для серийных машин граунд-эффектом.

Напомним, что граунд-эффект — это отсасывание воздуха из-под днища с помощью вентилятора (одного или нескольких) с целью создания прижимной силы. В автоспорте граунд-эффект используется с начала 70-х годов прошлого века, знатоки вспомнят легендарные прототип Chaparral 2J и формульный болид Brabham BT46, а в серийных машинах граунд-эффект сегодня применяется только на Gordon Murray T.50 и McMurty Speirling. Потенциально Red Bull RB17 может оказаться на трассе таким же быстрым, как современные болиды Формулы-1 — это показывают симуляции. Как будет на самом деле, покажет время и натурные тесты.

Выбор двухместного кокпита вместо одноместного Ньюи объясняет тем, что покупатели подобных машин хотят разделить с кем-нибудь радость от вождения, так что пассажирское кресло будет. В стоимость машины будет включена интеграция владельца в процесс создания его личного RB17, участие в симуляциях, настройках, тестах и тренировках на автодроме. Собирать RB17 будут прямо в техническом центре RBAT в Милтон-Кинсе — город, расположенный примерно в 70 км на северо-западе от Лондона.

От себя добавим, что есть большой шанс, что у Red Bull RB17 будет версия для обычных дорог — этого наверняка захотят состоятельные клиенты, чтобы можно было напрямую сравнить первую коммерческую модель Red Bull с идейными конкурентами — Aston Martin Valkyrie и представленным недавно серийным Mercedes-AMG One.

