ГК АвтоСпецЦентр стала официальным дилером автомобилей OMODA

ГК АвтоСпецЦентр и автомобильная марка OMODA подписали дилерское соглашение, согласно которому АвтоСпецЦентр стал официальным дилером футуристического китайского бренда. Дилерский центр OMODA АвтоСпецЦентр Внуково находится в 5 км от МКАД по адресу Москва, Новомосковский административный округ, Киевское шоссе, 23-й километр. Это перспективная локация с высоким потенциалом продаж и трафика. В шоу-руме представлена флагманская модель бренда – фастбэк кроссовер OMODA С5, а совсем скоро к покупке будет доступен седан OMODA S5.

Среди услуг дилерского центра продажи новых автомобилей, продажи автомобилей с пробегом и сервисное обслуживание. Клиентам, как физическим, там и юридическим лицам, доступны выгодные предложения по страхованию автомобилей и автокредитам, обмен автомобилей любой марки на OMODA. Просторная сервисная зона оборудована всем необходимым для диагностики и ремонта оборудованием. На автомобили OMODA действует гарантия 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, и специальные программы поддержки от производителя.



«Мы знаем, что автомобильная марка OMODA выбирала в качестве своих дилеров надежные динамично развивающиеся компании, лидеров российского автомобильного бизнеса. И нам вдвойне приятно войти в их число. Мы благодарны компании OMODA за доверие и рады выступить для российских автомобилистов проводником в мир футуристичных китайских автомобилей. Я уверен, что яркие, эффектные и технологичные автомобили бренда OMODA массово завоюют сердца российских автомобилистов!» – поделился Сергей Битюгов, генеральный директор OMODA АвтоСпецЦентр Внуково.



Футуристичный дизайн OMODA С5 разработан международной командой креативных специалистов под руководством Стива Юма в рамках концепции «Art in Motion». В ее основе лежит авангардный подход к цвету и форме. Фастбэк кроссовер OMODA С5 представлен на российском рынке в трех комплектациях, 13 цветовых решениях и с одним силовым агрегатом – бензиновым турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 л.с., обеспечивающим разгон до 100 км/ч за 9.9 секунд и максимальную скорость 195 км/ч. В основе кроссовера лежит модульная платформа Т1Х. Модель отличается длинной колесной базой в 2630 мм и внушительным дорожным просветом в 190 мм. Кузов на 78% состоит из высокопрочных сортов стали и на 18,3% – из сверхвысокопрочных, что позволяет сохранять структурную целостность в случае удара и обеспечить безопасное пространство для водителя и пассажиров. Стоимость автомобиля от 2 189 900 рублей.



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Высокотехнологичный седан OMODA S5 анонсирован производителем в начале апреля. Новый автомобиль имеет три комплектации – Life, Tech и Ultra. На российском рынке будет доступно две модификации OMODA S5: с атмосферным и турбированным двигателями, объемом 1,5 литра и мощностью от 113 до 147 л.с. в зависимости от комплектации. Длина автомобиля составляет 4644 мм, а колесная база – 2650 мм.



Инновационный дизайн OMODA S5 подчеркивает решетка радиатора Star Diamond, динамическая светодиодная оптика, острые грани кузова и сдвоенные патрубки выхлопной системы. Приборная панель седана оборудована 10,25-дюймовым экраном с сенсорным дисплеем, который предоставляет доступ к системам навигации через CarPlay и AndroidAuto. Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности, а также система кругового обзора. Новинка OMODA S5 оборудована антиблокировочной системой тормозов, датчиком освещения, системами стабилизации и курсовой устойчивости, круиз-контролем и функцией выбора между режимами движения. Эти опции обеспечивают проходимость автомобиля в разнообразных климатических и дорожных условиях.



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Старт продаж нового высокотехнологичного седана OMODA S5 в OMODA АвтоСпецЦентр Внуково запланирован в середине 2 квартала 2023 года. Стоимость автомобиля в начальной комплектации Life составит от 2 019 900 рублей.

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