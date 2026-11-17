Презентацию свежей четырехдверки корейской марки проведут уже на этой неделе. Как и предыдущая модель, новинка будет доступна и только с ДВС, и с гибридной установкой.

В родной для марки Hyundai Корее премьера седана новой, восьмой по счету генерации состоялась еще в июне. На домашнем рынке, напомним, четырехдверка зовется Hyundai Avante, там продажи стартовали в августе. В других же странах модель известна как Hyundai Elantra, и теперь очередь «мировой» версии перейти в следующее поколение. Тизеры свежей Элантры одновременно выложили в Сеть глобальный и американский офисы компании. А презентацию такого седана проведут в США на автосалоне в Лос-Анджелесе – премьера намечена на 19 ноября по местному времени.

Hyundai Elantra нового поколения 1 / 2 Hyundai Elantra нового поколения 2 / 2

Судя по всему, в плане дизайна новая Hyundai Elantra повторила модель для корейского рынка. Разве что на эскизе у глобального седана спереди три прорези вместо одной и более широкой у Avante. Угловатый фирменный стиль Hyundai называется Art of Steel. Его главная особенность – обилие «прямых» линий. У Элантры в виде диодных полосок также сделаны ходовые огни и задние фонари. Седан еще имеет «мускулистые» бока и полускрытые ручки дверей, за задними стойками появились дополнительные окошки.

Hyundai Elantra нового поколения

По своим размерам глобальная Hyundai Elantra наверняка либо очень близка к корейскому седану, либо габариты и вовсе идентичны. Длина новой четырехдверки Hyundai Avante составляет 4765 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1425 мм, колесная база – 2750 мм. Для сравнения, длина предыдущего седана Elantra/Avante – 4710 мм, расстояние между осями – 2720 мм.

Hyundai Avante нового поколения 1 / 3 Hyundai Avante нового поколения 2 / 3 Hyundai Avante нового поколения 3 / 3

Интерьер «восьмой» Элантры пока не засвечен. Впрочем, и он наверняка такой же, как у модели для Кореи. То есть внутри установлены узкий приборный экран (он придвинут к лобовому стеклу) и отдельный крупный планшет мультимедийной системы (в Корее дисплей бывает диагональю 12,9 или 14,6 дюйма). Мультимедиа – Pleos Connect на базе искусственного интеллекта. На домашнем рынке в списке оборудования богатых комплектаций Hyundai Avante еще значатся подогрев руля и всех сидений, вентиляция передних кресел, две площадки для беспроводной зарядки. Ну и разумеется, седан имеет современный комплекс водительских ассистентов.

Hyundai Avante нового поколения 1 / 2 Hyundai Avante нового поколения 2 / 2

В США седан все так же будет доступен как только с ДВС, так и в виде гибрида HEV (то есть без возможности зарядки от электросети). Правда, гибридную версию на американский рынок выведут в следующем году. Местные профильные СМИ считают, что в Штатах стандартная четырехдверка сохранит атмосферник 2.0, а установка гибрида по-прежнему будет включать турбомотор 1.6. При этом в обоих случаях мощность могут увеличить. На американской Elantra предыдущего поколения бензиновый двигатель 2.0 MPI выдает 149 л.с., суммарная отдача системы прежнего гибрида – 141 л.с. В Штатах предыдущий седан еще представлен в «оспортивленной» модификации N Line с 1.6 T-GDI (204 л.с.) и в по-настоящему «злой» N-версии с турбомотором 2.0 T-GDI (280 л.с.). Но, скорее всего, эти варианты перейдут в новое поколение уже в следующем году.

Hyundai Avante нового поколения 1 / 2 Hyundai Avante нового поколения 2 / 2

Что же касается свежего седана Hyundai Avante, то он тоже доступен в «традиционном» и гибридном (HEV) исполнениях. Первая версия – это новый для Кореи 149-сильный атмосферник 2.0 (пришел на смену 120-сильному атмосферному мотору 1.6). У гибрида установка на базе 1.6 T-GDI, суммарная отдача – 157 л.с. (было 141 л.с.).

Все подробности о седане Hyundai Elantra восьмой генерации узнаем уже через пару дней.