GM и SAIC дразнят публику стильным универсалом

Под конец прошлого года китайский бренд Wuling, который входит в СП концернов General Motors и SAIC, запустил на родине продажи стильного седана Starlight (местное название – Xingguang). А сегодня производитель распространил изображения модели в кузове «универсал». Правда, это пока чистые рендеры – появление в гамме Starlight пятидверки марка официально не обещала. Вероятно, Wuling хочет проанализировать мнения публики и оценить потенциальный спрос.
К слову, в портфеле китайско-американского СП уже был современный универсал, только его делали под другим брендом – Baojun. Увы, карьера того «сарая» оказалась скоротечной, спросом он не пользовался: модель дебютировала в 2020-м под названием Baojun RC-5W, в 2021-м ее переименовали в Valli, и в том же году она окончательно покинула рынок КНР. На этом фоне предусмотрительность Wuling выглядит вполне логичной.
Итак, от седана перспективный универсал Wuling Starlight отличается, разумеется, кормой, вдобавок у пятидверки меньше хромированных деталей. Судя по оформлению передней части, перед нами – подзаряжаемый гибрид (четырехдверка еще бывает в виде электрокара, такая модификация выглядит иначе). Аналогичный седан имеет бензиновый атмосферник 1.5 (106 л.с.) и 177-сильный электромотор, на выбор доступны два варианта батареи – емкостью 9,5 или 20,5 кВт*ч.
Четырехдверка Starlight в Китае сегодня стоит от 88 800 юаней (около 1,1 млн рублей по актуальному курсу), универсал наверняка обошелся бы дороже.
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