GM и SAIC дразнят публику стильным универсалом

Пятидверный кузов анонсирован для еще совсем свежей модели марки Wuling. Вот только стопроцентной уверенности в том, что универсал отправят в серию, пока нет.

Под конец прошлого года китайский бренд Wuling, который входит в СП концернов General Motors и SAIC, запустил на родине продажи стильного седана Starlight (местное название – Xingguang). А сегодня производитель распространил изображения модели в кузове «универсал». Правда, это пока чистые рендеры – появление в гамме Starlight пятидверки марка официально не обещала. Вероятно, Wuling хочет проанализировать мнения публики и оценить потенциальный спрос.

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К слову, в портфеле китайско-американского СП уже был современный универсал, только его делали под другим брендом – Baojun. Увы, карьера того «сарая» оказалась скоротечной, спросом он не пользовался: модель дебютировала в 2020-м под названием Baojun RC-5W, в 2021-м ее переименовали в Valli, и в том же году она окончательно покинула рынок КНР. На этом фоне предусмотрительность Wuling выглядит вполне логичной.



Перспективный универсал Wuling Starlight

Итак, от седана перспективный универсал Wuling Starlight отличается, разумеется, кормой, вдобавок у пятидверки меньше хромированных деталей. Судя по оформлению передней части, перед нами – подзаряжаемый гибрид (четырехдверка еще бывает в виде электрокара, такая модификация выглядит иначе). Аналогичный седан имеет бензиновый атмосферник 1.5 (106 л.с.) и 177-сильный электромотор, на выбор доступны два варианта батареи – емкостью 9,5 или 20,5 кВт*ч.



Серийный седан Wuling Starlight. Длина – 4835 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1515 мм, колесная база – 2800 мм 1 / 3 Серийный седан Wuling Starlight. Длина – 4835 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1515 мм, колесная база – 2800 мм 2 / 3 Серийный седан Wuling Starlight. Длина – 4835 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1515 мм, колесная база – 2800 мм 3 / 3

Четырехдверка Starlight в Китае сегодня стоит от 88 800 юаней (около 1,1 млн рублей по актуальному курсу), универсал наверняка обошелся бы дороже.

