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  • Бюджетная альтернатива Octavia Combi от GM и SAIC: теперь официально

Бюджетная альтернатива Octavia Combi от GM и SAIC: теперь официально

09.07.2020 263 0 0

Полноценная презентация нового «сарая» марки Baojun пройдет уже этим летом. Ранее модели прочили только турбомотор, но, согласно свежим данным, базовый «атмосферник» тоже будет.

 

Облик универсала Baojun RC-5W (последняя буква, очевидно, означает Wagon) раскрыли еще в мае, тогда фото машины внесли в базу китайского минпрома. Напомним, марка Baojun – это совместный проект концернов General Motors и SAIC. «Сарай» построен на базе новейшего лифтбека RC-5. Последняя «пятидверка» еще не поступила в продажу, но ее уже успели показать публике: премьера прошла в минувшем месяце на автосалоне в Чунцине, который провели, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19. Универсал же представят в августе, а пока Baojun распространил первые официальные изображения RC-5W.

Спереди «сарай» полностью копирует лифтбек: обе модели получили двухъярусную оптику (сверху расположены светодиодные полоски дневных ходовых огней, ниже – блоки основных фар) и радиаторную решетку с хромированными «штрихами». Фонари тоже одинаковые, а вот задний бампер у RC-5W свой – светоотражатели сделали шире и подняли выше, выемку под номерной знак «перевернули».

Универсал Baojun RC-5W
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Универсал Baojun RC-5W
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Универсал Baojun RC-5W
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Универсал Baojun RC-5W
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Длина универсала равна 4685 мм, что на 35 мм больше, чем у лифтбека. Высота, видимо, за счет рейлингов, увеличена на 27 мм до 1485 мм. Ширина и колесная база совпадают – 1806  и 2700 мм соответственно. Таким образом, по своим размерам новое семейство Baojun близко к Skoda Octavia последней генерации (длина и лифтбека, и универсала Шкоды – 4689 мм, расстояние между осями – 2686 мм). Увы, объем багажника Baojun RC-5/RC-5W до сих пор не назван (у Octavia – 600/1555 литров, у Octavia Combi – 640/1700 литров).

Салон китайского «сарая» еще не засвечен. Впрочем, внутри универсал наверняка повторил лифтбек, а тот, в свою очередь, получил интерьер в стиле родственного компактвэна Baojun RM-5: внутри установили двухспицевое рулевое колесо и сенсорный блок управления «климатом», дефлекторы обдува со стороны водителя и пассажира сделали в виде горизонтальных полосок, центральные воздуховоды – вертикальные (один из них разделяет виртуальную «приборку» и тачскрин мультимедийной системы).  

Лифтбек Baojun RC-5
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Лифтбек Baojun RC-5
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Лифтбек Baojun RC-5
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Лифтбек Baojun RC-5
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Лифтбек оснащается бензиновыми полуторалитровыми «атмосферником» и «турбочетверкой» мощностью 99 и 147 л.с. соответственно, коробки – «механика» или вариатор. В опубликованных весной документах минпрома КНР для RC-5W был заявлен только турбомотор. Однако теперь местные СМИ пишут, что «сараю» достался и базовый двигатель. Привод у обеих моделей, разумеется, лишь передний.

Цены на лифтбек должны объявить в августе, тогда же, возможно, появится прайс-лист универсала. Скорее всего, «пятидверки» Baojun будут заметно дешевле Skoda Octavia. Кстати, новая Октавия еще только готовится выйти на китайский рынок, то есть она наверняка окажется дороже модели предыдущего поколения: прежний лифтбек чешской марки в Китае сегодня стоит от 99 900 юаней (около 1 014 000 рублей по актуальному курсу), а универсал там доступен только в виде «кроссовера» Scout по цене от 131 400 юаней (1 334 000 рублей).

Салон лифтбека Baojun RC-5
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Салон лифтбека Baojun RC-5
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Салон лифтбека Baojun RC-5
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Салон лифтбека Baojun RC-5
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За пределами Китая бренд Baojun не представлен, что, впрочем, не мешает продавать его модели в других странах – под другими брендами. Так, паркетник Baojun 530 в Латинской Америке и на Ближнем Востоке позиционируют в качестве Chevrolet Captiva нового поколения, в Индии это MG Hector. А кроссовер Baojun 510 недавно перевоплотился в Chevrolet Groove (тоже предназначен для Латинской Америки и Ближнего Востока).

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