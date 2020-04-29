Бюджетная альтернатива Octavia от GM и SAIC: внутри лифтбек повторил родственный компактвэн

Опубликованы новые изображения второго лифтбека бренда Baojun. В продажу модель поступит уже в этом году. По предварительным данным, ее предложат с двумя моторами.

Марка Baojun – это совместный проект концернов General Motors и SAIC, она была создана в 2011-м специально для Китая. Сначала под брендом выпускали простенькие недорогие машины, но затем появилась «престижная» R-серия – для таких моделей даже сделали отдельную эмблему. Первенцем новой линейки стал кроссовер RS-5, он стартовал весной 2019-го. В том же году к нему присоединились младший паркетник RS-3, компактвэн RM-5 и большой лифтбек RC-6. А во второй половине 2020-го китайцам предложат еще один лифтбек Baojun – RC-5. Несколько фирменных картинок этой «пятидверки» распространили в марте, теперь же ее дизайн полностью раскрыт.

Скорее всего, как и остальные модели R-серии, Baojun RC-5 построен на модульной платформе R. Длина лифтбека равна 4650 мм, ширина – 1806 мм, высота – 1458 мм, колесная база – 2700 мм. То есть по своим габаритам он близок к Skoda Octavia последней генерации (4689/1829/1470 мм, расстояние между осями – 2686 мм). Старший лифтбек Baojun RC-6 сопоставим уже с Superb, размеры этого «китайца»: 4925/1880/1580 мм, колесная база – 2800 мм.

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Baojun RC-5 получил двухъярусную головную оптику (сверху расположены светодиодные полоски дневных ходовых огней, под ними – блоки основных фар), задние фонари соединены между собой черной глянцевой плашкой (у топ-версии в нее интегрирован стоп-сигнал). Также для лифтбека предусмотрены люк в крыше, 16- или 17-дюймовые колеса.



Вопреки ожиданиям, салон получился не таким, как у лифтбека RC-6. Внутри RC-5 почти повторил компактвэн RM-5: у новинки аналогичные двухспицевое рулевое колесо, сенсорный блок управления «климатом» и селектор коробки; дефлекторы обдува со стороны водителя и пассажира выполнили в виде горизонтальных полосок, а центральные воздуховоды сделали вертикальными, вдобавок один из них разделяет виртуальную «приборку» и тачскрин мультимедийной системы. Но есть и оригинальные решения – например, вставка-разделитель на тоннеле.

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Ожидается, что Baojun RC-5 предложат с двумя бензиновыми двигателями – «атмосферником» 1.5 и «турбочетверкой» аналогичного объема мощностью 99 и 147 л.с. соответственно. Машины R-линейки комплектуются «механикой» или вариатором, те же коробки, вероятно, достались и новому лифтбеку. Привод – только передний.



Цены пока не объявлены. Впрочем, Baojun RC-5, конечно, будет дешевле Skoda Octavia. Последняя в Китае сегодня стоит от 99 900 юаней (около 1 051 000 рублей по текущему курсу), но столько просят за модель предыдущей генерации, а новая Октавия наверняка подорожает. Цена флагманского лифтбека Baojun RC-6 начинается с отметки в 84 800 юаней (892 000 рублей), компактвэн Baojun RM-5 стоит от 788 000 юаней (829 000 рублей).

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За пределами Поднебесной совместная марка GM и SAIC пока не представлена, при этом некоторые ее машины продают на других рынках. Так, кроссовер Baojun 530 в Южной Америке позиционируют в качестве Chevrolet Captiva нового поколения, а в Индии и Индонезии это MG Hector и Wuling Almaz соответственно. Не исключено, что с R-линейкой уже сам Baojun вскоре станет глобальным брендом.

