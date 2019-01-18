Голубая метка: назван победитель конкурса European Gay Car of the Year 2019

Голубая метка: назван победитель конкурса European Gay Car of the Year 2019

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Организация Ledorga, ежегодно выбирающая в Европе «автомобиль года для геев», назвала очередного победителя: в 2019-м почётное звание будет носить купе Alpine A110.
 

Представители нетрадиционной сексуальной ориентации чувствуют себя в Европе свободно: тут им и парады, и пляжи, и конкурсы красоты и даже вот «авто для геев» выбирают ежегодно. Конкурс European Gay Car of the Year с 2005 года проводит французская организация Ledorga, устраивающая для геев в Европе автопробеги и клубные встречи на винтажных машинах. Организация эта всячески подчёркивает свою демократичность, невысокие цены участия в мероприятиях и открытость. Так, «авто для геев» выбирают не эксперты, журналисты и какие-нибудь знаменитости, а простые состоящие в организации геи-автолюбители: машина-победитель определяется большинством отданных за неё голосов в процессе публичного волеизъявления. К участию допускаются полноценные автоновинки (не рестайлинговые модели), вышедшие на европейский рынок в период с 1 января по 31 декабря календарного года. Тип кузова и класс машины значения не имеют, к конкурсу не допускаются лишь коммерческие автомобили.

Итак, в этом году большинство голосов досталось французскому среднемоторному заднеприводному купе Alpine A110, оснащённому 252-сильной бензиновой «турбочетвёркой» и 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Снаряженная масса купе составляет всего 1080 кг, благодаря чему оно может набрать первую «сотню» за 4,5 с. Впрочем, внимание голосовавших геев наверняка больше привлёк элегантный кузов, нежели технические характеристики новинки.

Alpine A110_

Кстати, а можно ли считать Alpine A110 новинкой? Официальная премьера серийной версии состоялось в марте 2017 года на автосалоне в Женеве, но в производство на фабрике в Дьеппе (Франция) машина пошла лишь в середине декабря, а в продажу поступила уже в 2018-м, так что условиям конкурса она вполне удовлетворяет.

Предыдущие победители конкурса European Gay Car of the Year:

2018 год – Mercedes-Benz E-Class Coupe

2017 год – Fiat 124 Spider

2018 год – Mazda MX-5

2015 год – Ford Mustang

2014 год – Citroen DS3 Cabrio

2013 год – Mini Roadster

2012 год – Citroen DS4

2011 год – Peugeot RCZ

2010 год – Fiat 500C

2009 год – Alfa Romeo MiTo

2008 год – Fiat 500

2007 год – Alfa Romeo Spider

2006 год – Aston Martin DB9 Volante

2005 год – Mini Cabriolet

Авто и общество За рубежом European Gay Car of the Year геи конкурс конкурсы A110 Alpine
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