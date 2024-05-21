Гонки на боевой классике готовятся к этапу в Москве

8 июня на Moscow Raceway пройдет второй этап Международной серии кольцевых гонок на исторических автомобилях Classic Touring!

Титульным партнером Серии в сезоне 2024 выступает мировая компания-производитель шин YOKOHAMA. Гонки Серии проходят при поддержке Российской Автомобильной Федерации. Спонсором этапа на Moscow Raceway выступит «Земский банк».

В минувшие майские праздники Серия CT дала старт своему юбилейному пятому сезону, и теперь участники активно готовятся к летнему московскому этапу. Classic Touring продолжают оставаться верными своим главным идеям и принципам – поддержка преемственности поколений и популяризация гонок на классике отечественного автопрома.

В гонках московского этапа примут участие более 90 пилотов самых разных возрастов – от ветеранов отечественного автоспорта до совсем юных спортсменов. Нас ждут восемь заездов боевой отечественной и зарубежной классики, а также гонка спортпрототипов.

Для классов А2/1-1300, А2-1300, А2/1-1600, А5 и А2/1-2500, где выступают участники на культовых автомобилях «Жигули», «Москвич», ИЖ и «Волга», заезды пройдут в статусе Кубка РАФ по автомобильным кольцевым гонкам. В качестве гонок поддержки состоятся заезды отечественных болидов ShortCut, автомобилей MitJet 1300, а также зарубежных авто BMW, Mazda, Honda и других.

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Для зрителей второго этапа Серии будет доступна большая развлекательная программа, которая позволит максимально близко увидеть мир автогонок и провести интересный насыщенный день: рейс-такси, возможность выйти на предстартовую процедуру, экскурсия по боксам, розыгрыши призов, а также вкусная еда и многое другое.

Уже неотъемлемой частью этапов Серии CT стала ретро-выставка, участие в которой принимают автоклубы и сообщества из самых разных регионов страны. Они привезут в паддок Moscow Raceway нестареющую классику советского автопрома, которая, благодаря стараниям владельцев, находится в отличном внешнем и внутреннем состоянии.

Благодаря партнеру сезона 2024 СПКБ Техно «приТЯГАтельный завод» на московском этапе будет оборудована большая детская зона специально для посетителей с самыми маленькими поклонниками автоспорта.

Призовым партнером Classic Touring выступает компания TSS Group. Победители во всех классах получат специальные призы и подарки. Также партнерскую поддержку Серии оказывают официальный дистрибьютер техники для активного отдыха HISUN в России и школа спортивного экстремального вождения Kamenskiy Racing School. Одним из билетных партнеров второго этапа выступает сервис KudaGO.

Информационную поддержку Classic Touring в сезоне 2024 отказывают интернет-журнал новостей и событий моторной индустрии MOTORCITY.PRO, интернет-газета «Ридус», авторский телеграм-канал First Place, информационно-развлекательный проект Ruevents.ru, онлайн-глянец Somanyhorses.ru, автомобильное издание Kolesa.ru.



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