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Гонки на выходных: станьте настоящим пилотом!

23.08.2023 55 0 0

Не так много настоящих спортивных мероприятий, в которых можно поучаствовать на равных со знаменитыми спортсменами. 25–27 августа в городе Юрьеве-Польском Владимирской области, находящемся всего в 180 км от Москвы, пройдут очередные соревнования по ралли-рейдам «Князь Владимир», на сей раз – в статусе Чемпионата России. Всем неравнодушным к этой захватывающей дисциплине организаторы предлагают, воспользовавшись личным авто и навыками, пройти гонку «Трек Рейс», интегрированную в вышеуказанное событие.

Тем, кого заинтересовало предложение познать изнутри мир ралли-рейдов, самых техничных и сложных гонок на скорость по пересеченной местности, читать далее:

«Трек Рейс» совместно с Чемпионатом России начнется утром в пятницу 25 августа с административных и технических проверок, расклейки идентификационных номеров, установки приборов контроля и навигации на транспортные средства. Далее все экипажи на своих болидах пройдут приятную процедуру торжественного открытия, раздадут зрителям автографы и выдвинутся на первый специальный, он же квалификационный участок длиной в 12 км. День закончится вечерним брифингом.

Суббота встретит участников спортивной дистанцией режимных участков (что это – расскажем чуть позже) чуть больше 150 км в сумме. А воскресенье – маршрутом в 120 км. Итого почти 300 спортивных километров предстоит преодолеть, чтобы дойти до финиша.

Экипажи двигаются по дорожной книге, «легенде», так что штурман обязателен; также на штурмана ложиться обязанность контролировать максимальную и среднюю скорость, задаваемые организатором на каждом РУ (Режимном Участке).

Экипаж, преодолевший всю трехдневную дистанцию максимально близко к заданным организатором параметрам, первым встанет на подиум «Князя Владимира» в воскресенье 27 августа.

И немного общей информации:

Эксперименты с гонками для стандартных автомобилей уже как несколько лет прочно вошли в ряд мероприятий, проводимых Некоммерческим Партнерством «Межрегиональное объединение спортсменов ралли-рейдов»: парные гонки, короткие ралли-рейды, как и гонки на грузовиках формулы 6*6 развиваются в Сибири, в рамках ежегодного проекта Внедорожный Турнир «Сила Сибири». Ралли 3-й категории (пока назовем это так) – в рамках чемпионата и кубка России по ралли-рейдам.

Новое название «ТРЕК РЕЙС», под которым в сезоне 2024 будут объединена серия мероприятий для стандартных автомобилей, появилось в июле месяце благодаря появлению долгосрочных партнеров – ЗАО ПО «ТРЕК», заводу по изготовлению деталей подвески и рулевого управления на автомобили отечественных и иностранных марок.

Мы готовы доказать, что наша продукция выдержит самые тяжелые условия эксплуатации.
Кирилл Красташевский
представитель ЗАО «ПО «ТРЕК»

Несколько слов от участников:

Лично мне такой формат ралли, когда акцент делается не на прохождение точек по регламенту, а на скорость, очень по душе.
Виталий Мякишев
участник гонки «ТрекРейс», прошедшей в рамках внедорожного турнира «Сила Сибири» 2023 г.
Едем на гонку тремя экипажами. Это уже четвертая наша гонка будет в любительском зачете. Ожидаем только победу.
Константин Чемодуров
Jeep Custom

И организаторов:

Сейчас мы работаем над форматом, позволяющим предоставить всем желающим максимальную неповторяющуюся дистанцию. Не буду углубляться в сложности совмещения зачетов и хронометража. Если в Сибири была задача пройти 88 км, и с ней не все смогли справиться, то сейчас декларируем 300! Хороший вызов тем, кто решится приехать. Князь Владимир – этап, на котором окончательно будет принята концепция, выделена стабильная судейская группа. Заявочная компания на «ТРЕК РЕЙС» в рамках Чемпионата России по ралли-рейдам «Симбирский Тракт» для стандартных машин будет открыта буквально через неделю. Здорово же пройти всю гонку, маршрут, прочитать дорожную книгу вместе с легендой автоспорта – командой «КАМАЗ-МАСТЕР». Мы даем такую возможность! А если кто-то соберется поехать в текущий выходной – заявки принимаем еще пару дней, пишите на [email protected] в свободной форме, со всеми свяжемся и все объясним, количество заявок ограничено.
НП РОСРР

От себя добавим: если среди наших читателей есть желающие посетить в качестве участника данное мероприятие и поделиться потом впечатлениями с нами – милости просим, готовы рассмотреть первые пять заявок под этим постом. Участие для Вас будет бесплатным.

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