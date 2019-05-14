Госкомпания «Автодор» в 2018 году показала худшие результаты за всё время работы

К таким выводам пришла Счётная палата после очередной проверки компании, ответственной в том числе за строительство ЦКАД.

«Автодор» занимается в России платными дорогами. Как отметили в СП, компания «Российские автомобильные автодороги» существует 10 лет. И именно в 2018 году был зафиксирован худший результат деятельности за всё это время. Оказалось, что компания построила меньше половины от запланированного объёма дорог (45,1%). При этом она выбрала субсидию практически «подчистую» – 99,8%.

По словам аудитора Счётной палаты Валерия Богомолова, «Автодор» не сумел выполнить 11 из 12 целевых показателей и индикаторов, связанных с проведением дорожных работ, которые есть в программе деятельности госкомпании на 2018 год. В итоге не были завершены работы по строительству и реконструкции 317,7 км автодорог (на их долю пришлось 54,9% от всего объёма по плану).

В прошлом году в адрес ГК выделили субсидию, она составила 74,8 млрд рублей. Её «Автодор» сумел освоить почти в полном объёме. В рамках мониторинга СП выяснила, что это связано с выплатами аванса компаниям-подрядчикам, которые прошли в конце 2018-го.

В Счётной палате не забыли напомнить о том, что средства должны вернуться в федеральный бюджет в случае невыполнения условий предоставления субсидии. Однако, в каком размере, неясно, потому что порядка расчёта суммы, подлежащей возврату, нет в соглашении, которое заключили госкомпания и Минтранс. Так что СП предлагает внести соответствующие изменения в правила предоставления субсидии.

В ходе мониторинга также выяснилось, что госкомпания не выполняет план по вводу платных участков автодорог и сбору средств от их эксплуатации. Так, доход от сбора платы в прошлом году составил 13,1 млрд рублей (77% от плана). Кроме того, «Автодор» неэффективно привлекает средства инвесторов на строительство платных автодорог.

Если исходить из слов нынешнего председателя правления «Автодора» Вячеслава Петушенко, вышеперечисленное – «заслуга» прошлой команды. Новое руководство в данный момент занимается исправлением недочётов их работы. Так, с несколькими подрядчиками, которые не соблюдали сроки, расторгли договоры и требуют выплатить штрафы; а для более скорого решения сложных вопросов проводят выездные совещания примерно раз в неделю.

Напомним, ранее главой «Автодора» был Сергей Кельбах. Он возглавлял госкомпанию с 2011 по начала 2019 года. В отставку ему пришлось подать в феврале после публикации отчёта Счётной палаты, согласно которому из-за многочисленных нарушений Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) точно не получится сдать в эксплуатацию вовремя. Сейчас известно, что работы на участках этой трассы будут завершены не раньше октября-декабря 2020-го и второго квартала 2021 года.