Исследованиям общественников не доверяют: до конца лета 2018 года Роскачество и Росстандарт проведут свои проверки заправок.

Недавно «Колёса» сообщали о том, что Федерация автовладельцев России с помощью собственной не аттестованной методики провела исследование среди заправок в 13 регионах РФ и выявила недолив топлива на 76% из них. Причём в отдельных случаях показатель недолива оказался равен 19%. Однако способы общественников в топливных союзах поставили под сомнение. Теперь АЗС решили проверять госорганы.

Роскачество и Росстандарт с начала текущего года готовятся к анализу топливного рынка, ведомства выбирают лучшие лаборатории для исследования качества горючего. Взятые на АЗС пробы проверят на фальсификацию, соответствие бензина заявленному октановому числу, наличие присадок. В общей сложности госорганы исследуют более 30 параметров, в том числе недолив топлива на АЗС.

В Независимом топливном союзе и Российском топливном союзе признали, что проблема с недоливом топлива на автозаправках есть, об этом сообщает РБК. Вице-президент первой организации Дмитрий Гусев пояснил, что «используются различные методы повышения рентабельности бизнеса». Он добавил, что это пример недобросовестной конкуренции и Союз планирует с такими явлениями бороться.

Вице-президент Российского топливного союза Григорий Сергиенко отметил, что недолив топлива на заправках возможен. По его словам, на ухищрения продавцам бензина приходится идти из-за работы в убыток: ещё в начале июня они теряли по 2-3 рубля с каждого литра. Сейчас оптовые цены снизились, маржа на АЗС снова стала положительной. Он добавил, что «подобных предпринимателей по-человечески можно понять: если их вынуждают работать без прибыли, то они продают меньше топлива за ту же цену».

Многих автомобилистов не устраивает не только количество, но и качество горючего. В Роскачестве отметили, что фальсифицированное топливо поступает с баз нефтепродуктообеспечения, которые отгружают топливо в розницу. Недобросовестные организации проводят незаконное доведение характеристик бензина до более высоких показателей с применением присадок.

Масштабную проверку АЗС по всей стране Генпрокуратура вместе с Росстандартом проводила в 2015 году. В числе главных нарушений: превышение массовой доли серы в горючем, завышение октанового числа и недолив топлива, показатель в среднем составил примерно 300 мл на 10 л топлива (3%). Если верить ФАР, на сегодняшний день средний недолив на российских АЗС составляет 5,05%.