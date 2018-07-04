Подорожавший бензин на российских заправках ещё и недоливают

Подорожавший бензин на российских заправках ещё и недоливают

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Судя по всему, ценовой кризис весны-лета 2018 года может привести к переделу рынка заправочных станций. Не входящие в вертикально интегрированные структуры нефтяных компаний независимые АЗС, по которым сильнее всего ударило повышение оптовых цен, уже жаловались на минимальную рентабельность бизнеса. В качестве ответной PR-меры «очень кстати» появилось исследование Федерации автовладельцев России, которое гласит, что именно независимые АЗС чаще всего банально недоливают топливо своим клиентам.

С начала 2018 года автомобильное топливо в России заметно подорожало, особенно ощутимо цены начали повышаться в марте, после президентских выборов. Недовольство граждан увеличивалось, в итоге в конце мая правительство РФ обязало крупные нефтекомпании сдерживать рост стоимости горючего на АЗС. Взамен им пообещали снизить акцизы на топливо в июне и отменить запланированное повышение ставок в июле текущего года.

Fuel

Это дало свои плоды: если судить по средним ценникам на бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизтопливо, они либо держатся на уровне конца мая, либо показывают незначительное снижение. В некоторых регионах ещё наблюдаются скачки, но в целом нефтяники это своё обещание держат.

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Чего нельзя сказать о другом обещании нефтепереработчиков, которое касается увеличения объёмов проданного на внутреннем рынке топлива (плюс 3% к показателю аналогичного периода прошлого года). Как ранее сообщали «Колёса», в июне текущего года нефтяники продали на 3,5% меньше бензина и на 5,3% меньше «дизеля» по сравнению с тем же месяцем 2017 года. Пока что на розничные цены это не повлияло.

Сильнее всего бензиновый кризис ударил по частным АЗС. Они в основном закупают топливо в мелком опте, где цены с начала года также резко выросли. По словам владельцев таких заправок, им приходится работать либо себе в убыток, либо с околонулевой маржой. В итоге возникла угроза массового закрытия частных АЗС, на которые, напомним, приходится 60% от общего количества автозаправок в РФ.

Неудивительно, что именно на частных АЗС чаще всего недоливают топливо. Такой вывод по результатам собственного исследования сделала Федерация автовладельцев России. ФАР создала и опробовала методику определения фактически залитого в бак горючего (на данный момент она не аттестована).

Представители организации проверили пять АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний, 21 заправку, входящую в состав федеральных и региональных сетей, а также восемь мелкосетевых и частных АЗС. Исследование охватило 13 регионов РФ. Недоливом ФАР сочла расхождение более, чем на 1% между оплаченным и фактически полученным топливом.

Empty petrol station

По итогам исследования 34 АЗС правозащитники обнаружили недолив на 76% автозавправок. Средний недолив на российских АЗС составляет 5,05%. Среди заправок ВИНК показатель недолива составил 20%, то есть зафиксирован лишь на одной из пяти, причём расхождение отмечено на уровне всего 1,63%. Результат недолива топлива на заправках федеральных и крупных региональных сетей – 81%. Средний недолив составил 4,97%, максимальный – 19,03% (то есть водители лишаются примерно пятой части залитого в бак горючего). Среди проверенных мелкосетевых и частных АЗС показатель недолива равен 100%, при этом средний результат – 5,66%, а максимальный – 8,03%).

Gas

По сути, с помощью недолива владельцы АЗС продают бензин по более высокой рыночной цене. ФАР рассчитала реальные ценники: так, на заправке в Краснодарском крае бензин Аи-95 продавался за 44,70 руб. за литр. При недоливе, равном 19,03%, получается, что автомобилист заплатил за каждый литр 55,21 руб.

В условиях намечающегося передела рынка результаты исследования ФАР, по сути выгодные заправкам ВИНК, подхватили многие федеральные СМИ. Однако, подчеркнём, Федерация автовладельцев России не в первый раз обращается к теме недолива топлива на АЗС, подобные исследования проводились и раньше.

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Теги: Авто и общество , В России , АЗС , исследование , недолив топлива
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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
dmitriyy 12

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