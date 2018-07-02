Средние российские ценники бензина и дизельного топлива за прошлую неделю почти не изменились.

02 Июл Нефтяники продали меньше топлива в России, чем обещали, но на цены это не повлияло

Если судить по всем регионам РФ в целом, динамика цен на бензин Аи-92 за прошедшую неделю – с 25 по 29 июня 2018 года – была нулевой. Однако в ряде субъектов отмечены скачки: так, самым заметным оказалось подорожание литра Аи-92-го до 43,21 рубля в Южном федеральном округе. Ценники на АЗС в регионе подскочили на 19 копеек.

По данным Thomson Reuters Kortes, в Дальневосточном ФО стоимость литра Аи-92 наоборот за неделю уменьшилась, до 43,48 рубля (на девять копеек). Сейчас средняя цена литра бензина этой марки в стране составляет 41,76 рубля.

Статьи Говорят, что бензин может подорожать до 100 рублей. Почему, и правда ли это? Для начала стоит разобраться, из каких слагаемых складывается текущая цена бензина, которую мы видим на заправках. Как ни странно, цена собственно нефти в ней занимает совсем небольшую долю – около 10%, и еще примерно...

3237 1 7 21.06.2018

Розничная цена Аи-95-го бензина снизилась на одну копейку и теперь составляет 44,60 рубля за литр. Заметно подорожало это топливо тоже в Южном ФО (на 15 копеек): сейчас литр стоит 46,82 рубля. Подешевел 95-ый бензин в Центральном ФО (на 11 копеек) до 44,81 рубля за литр.

На одну копейку увеличился средний ценник дизельного топлива летних сортов. За прошлую неделю оно подорожало до 44,65 рубля за литр. Однако водители в Дальневосточном ФО заметили снижение стоимости: в регионе литр «дизеля» подешевел на 19 копеек (до 47,44 рубля за литр).

На бирже бензин Аи-95 за неделю подорожал на 0,9% (до 52 354 рублей за тонну), Аи-92 – на 0,1% (до 50 704 рублей за тонну), дизельное топливо – на 0,6% (до 47 410 рублей за тонну).

При этом в сегменте мелкого опта, где, как правило, закупаются независимые АЗС, цены за прошлую неделю продолжили снижаться: так, Аи-95 подешевел на 0,4% (до 56 215 рублей за тонну), Аи-92 – на 0,6% (до 54 913 рублей за тонну), а летнее дизтопливо – на 0,4% (до 51 816 рублей за тонну).

Ранее независимые АЗС заявляли об убыточности бизнеса из-за слишком высоких цен на автомобильное топливо в мелком опте. Теперь нефтяники постепенно снижают стоимость. Помимо этого крупные компании обязались продавать на внутреннем рынке больше горючего, чтобы избежать вероятности его дефицита.

Решение об увеличении на 3% (к объёмам АППГ) оптовых продаж было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло 6 июня 2018 года. На совещании присутствовали представители ПАО «Лукойл» , ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Роснефть», ПАО «Русснефть», ООО «Иркутская нефтяная компания», ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть».

Как сообщает «Интерфакс», по итогам июня общие продажи нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже составили 1,508 миллиона тонн. Этот результат на 5% меньше по сравнению с июнем 2017 года. Продажа бензинов (648 100 тонн) сократилась на 3,5%; дизтоплива (560 550 тонн) – на 5,3%. Это значит, что нефтяные компании не выполнили свои обязательства, однако пока что это не отразилась на средних розничных ценах на моторное топливо. Предположительно, это может отразиться на стоимости горючего на АЗС в июле.