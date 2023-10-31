Громкое завершение сезона: прошел первый эндуро-прохват от Sharmax Motors

В субботу, 28 октября, в деревне Григорчиково, Ленинский г.о., на базе отдыха «Берег Приключений» ценители эндуро-движения приняли участие в масштабном мероприятии этой осени – эндуро-прохвате от Sharmax Motors под эгидой федеральной сети спортивной техники Globaldrive.

Более 100 гонщиков разного уровня подготовки испытали себя в трехчасовом динамичном эндуро-прохвате в живописном осеннем лесу. Все желающие испытали свои навыки на пересеченной местности на питбайках и эндуро мотоциклах. Для начинающих райдеров был организован маршрут по более простой местности, включающий подъемы, спуски, извилистые тропы, а также переезды через овраги и броды. Опытных райдеров на треке ожидали более сложные и скоростные маршруты с препятствиями.

На протяжении всего дня гости эндуро-прохвата тестировали эндуро мотоциклы и квадроциклы Sharmax Motors и первыми узнали про грядущие эндуро-новинки. Среди них – Sharmax Motors Sport 280 PR и Sharmax Motors Powermax 280 PR с мощными двигателями с балансировочным валом на 250 куб. см и 21 л. с. Эндуристы оценили в моделях качество исполнения, доработанную конструкцию рамы, улучшенную подвеску и «хваткие» тормоза.

Для всех участников прохвата был организован розыгрыш призов, а приятным бонусом стала полевая кухня и горячий чай.

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Наши мероприятия – это про эмоции, челленджи и сильное коммьюнити. Первый эндуро-прохват от Sharmax Motors не стал исключением и стал одним из самых громких мероприятий этой осени. В ближайшее время мы сможем еще чаще радовать ценителей эндуро-движения разноплановыми событиями и все больше объединять гонщиков, влюбленных в свое дело. Павел Елисеев капитан эндуро-команды Sharmax Motors

Globaldrive – это федеральная сеть товаров для активного спорта, отдыха и рыбалки. Развивается на рынке уже 14 лет. Сеть представлена 43 магазинами в России, Казахстане и ОАЭ. Является официальным дистрибьютором лодочных моторов Mikatsu, лодок и SUP-досок Stormline, квадроциклов, снегоходов и мотоциклов Sharmax и других брендов.

Sharmax – бренд, производящий мотоциклы, снегоходы, мотобуксировщики и квадроциклы. Бренд, придерживаясь идеологии ECO, имеет сертификацию СЕ, подтверждающую соответствие продукции экологическим требованиям европейских стран. Базовые ценности Sharmax – реализация техники, которая готова к эксплуатации в самых суровых условиях и будет доступна широкой аудитории.

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