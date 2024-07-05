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  • Группа компаний «АГР» и SINTEC Group объявили о стратегическом партнерстве

Группа компаний «АГР» и SINTEC Group объявили о стратегическом партнерстве

05.07.2024 27 0 0

Группа компаний «АГР» и SINTEC Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве и совместной разработке линейки моторных масел под брендом AGR.

В соответствии с договоренностями SINTEC Group поставляет моторные масла для автомобилей марок концерна Volkswagen. Напомним, что «АГР» занимается организацией сервисного обслуживания машин брендов VW, Audi и Skoda на территории России.

Моторные масла, полностью соответствующие требованиям Volkswagen и Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), предназначены для гарантийного и сервисного обслуживания автомобилей в более чем 300 сервисных центрах группы «АГР». Соглашение предусматривает поставку до 2 млн литров масел и технических жидкостей в год. 

Продуктовая линейка покрывает все требуемые спецификации и включает синтетические масла на основе природного газа и с присадками от ведущих европейских производителей.

В рамках партнерства SINTEC Group обеспечит профессиональную техническую поддержку, организует для специалистов группы компаний «АГР» регулярные обучающие тренинги и программы по темам эффективного использования смазочных материалов. 

Неотъемлемой частью совместной работы станут регулярные комплексные лабораторные испытания смазочных материалов на соответствие необходимым физико-химическим параметрам. 

Качество предлагаемой клиентам продукции является для нас приоритетом. Многолетняя экспертиза, серьезная научная база, гибкость и клиентоориентированность нашего нового партнера открывают большие возможности для укрепления и дальнейшего расширения сотрудничества с SINTEC Group
Анна Блюмкина
директор дирекции послепродажного обслуживания группы компаний «АГР»
На протяжении 25 лет мы продолжаем непрерывное развитие и техническое перевооружение компании, повышаем технологичность и эффективность производственных и бизнес-процессов. Мы высоко ценим доверие, оказанное нам группой компаний «АГР», и уверены, что моторные масла обеспечат двигателям Volkswagen надёжную работу и долговечность, а клиентам «АГР» – спокойствие и уверенность при владении и обслуживании своего автомобиля
Геннадий Задорожный
директор по продажам SINTEC Group в канале В2В

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