Грузовой кросс: красивая борьба больших автомобилей

С 4 по 6 августа на трассе в Кожино (Арзамас) состоялись долгожданные соревнования грузового кросса – этапы Чемпионата России по кроссу.

Много лет подряд трасса в Арзамасе не попадала в календарь Чемпионата России. И вот после почти 10-летнего затишья гонки вернулись в Кожино. 25 пилотов из разных городов страны соревновались в двух наиболее зрелищных классах: Т4-3 и Т1-2500. А посмотреть на эти заезды пришло более 3500 зрителей.

И, да, гонки действительно были жаркими во всех смыслах: спортсмены показывали свое мастерство на трассе, несмотря на то что температура на улице поднималась до +30 градусов, что отражалось на состоянии трека, который приходилось проливать чаще обычного.

Уже после квалификаций в классе Т1-2500 сформировалась тройка лидеров: Фаттахов Рафаэль, Хашимов Радис и Коструков Михаил. Именно эти пилоты боролись за позиции на подиуме во время финальных заездов. Никто из других спортсменов не смог «разбить» эту тройку. И по итогам финала лучшими стали: Хашимов Радис – 1 место, Фаттахов Рафаэль – 2 место и Коструков Михаил – 3 место.

В классе Т4-3 борьба была максимально насыщенной. В этом году Чемпионат России для пилотов этой группы состоит всего из двух этапов. Поэтому пилотам нужно было сразу делать заявку на победу. Наиболее подготовленными и профессиональными стали Кротов Александр, который занял первое место по итогам финальных заездов, Степанов Роман (2 место) и Агафонов Андрей (3 место).

Следующий, заключительный, этап Чемпионата России по автокроссу для этих классов состоится чуть больше чем через месяц, 14-16 сентября в Воронеже.

Итоги:

Чемпионат России по автокроссу

Класс Т4-3 (1 этап)

1 место – Кротов Александр (ст.н. 65, Арзамас)

2 место – Степанов Роман (ст.н. 75, Рязань)

3 место – Агафонов Андрей (ст.н. 76, Кораблино)

Класс Т1-2500 (4 этап)

1 место – Хашимов Радис (ст.н. 7, Старое Байсарово)

2 место – Фаттахов Рафаэль (ст.н. 88, Артякле)

3 место – Коструков Михаил (ст.н. 80, Новый Уренгой)

Партнёрский материал