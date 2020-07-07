Гусары, молчать! В Германии разработали свою «буханку» по имени eBussy

На волне «зелёной» лихорадки в Европе возникают десятки фирм, желающих производить доступные электрические транспортные средства самого разного назначения. Фирма Electric Brands из Мюнстера уже освоила выпуск электрических самокатов и скутеров под маркой Nito, а теперь решила замахнуться на более крупную технику — модульные тяжёлые квадрициклы класса L7e мощностью не более 15 кВт (20,4 л.с.). Проект получил совершенно убийственное для русского уха название eBussy (можно перевести как «электрический автобусик») и лупоглазый дизайн в стиле ретро, одновременно напоминающий уазовскую «буханку» и фольксвагеновский мирокавтобус Т1/Bulli (весной, кстати, дебютировал заводской рестомод на его базе под названием e-Bulli).

Базовые габариты такие: длина — 3640 мм, ширина — 1600 мм, высота — 1940 мм, но длина и высота могут варьироваться в зависимости от типа кузова, коих для eBussy предусмотрено довольно много: базовая платформа-носитель с кабиной, пикап, самосвал, фургон стандартный и высокий, микроавтобус, кемпер, пляжный автомобиль, и всё это в дорожном либо оффроудном исполнении с увеличенным клиренсом и «зубастыми» шинами. В последнем случае eBussy куда ближе именно к нашей «буханке», чем к германскому Bulli.

Полный привод будет в любом случае. При мощности в 15 кВт заявленный крутящий момент составляет аж 1000 Нм. Максимальная скорость — 90 км/ч. Снаряженная масса — от 450 до 600 кг в зависимости от исполнения. Грузоподъёмность — от 400 до 1000 кг. Из чего сделан кузов, производитель не сообщает.



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Питается eBussy от модульной батареи со сменными ячейками производства Samsung SDI и Sanyo. Емкость одной ячейки 1,25 кВт·ч. Батарея может иметь от 8 до 24 ячеек, соотвественно суммарная ёмкость составляет от 10 до 30 кВт·ч, а запас хода на одной зарядке — от 200 до 800 км без нагрузки (с нагрузкой — от 150 до 600 км). Как такое может быть? Всё дело в низкой массе и подпитке от солнца: встроенная в крышу солнечная панель площадью 8 м2 и рекуперативное торможение дают до 13 «халявных» кВт·ч в сутки при хорошей погоде, во что, если честно, верится с трудом. Кроме того модульная конструкция батареи позволяет менять севшие ячейки на специальных зарядных станциях и не тратить время на простой у розетки.

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Наладить производство eBussy планируется на заводе подрядчика в Хайнсберге в третьем квартале следующего года, контракт предусматривает выпуск 150 тысяч машин в течение пяти лет. Заявки на немецкую «буханку» уже принимаются на фирменном сайте, цены — от 15 800 до 28 800 евро в зависимости от исполнения.

