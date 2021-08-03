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  • Hilti повышает мобильность: 100 новых Volkswagen Transporter переоборудуют для демонстрации строительного инструмента

Hilti повышает мобильность: 100 новых Volkswagen Transporter переоборудуют для демонстрации строительного инструмента

03.08.2021 63 0 0

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили и глобальный производитель профессиональных решений и инструментов для строительной индустрии Hilti заключили соглашение на поставку 100 новых автомобилей Transporter 6.1, которые будут переоборудованы под мобильные демонстрационные офисы. Масштабное сотрудничество позволит сделать работу строительных компаний более эффективной и повысить продуктивность бизнеса.

 

Партнерский материал

Глобальный тренд на мобильность бизнеса затрагивает многие отрасли, и строительная индустрия — не исключение. Так, в рамках партнерства двух лидеров рынка, фургоны Volkswagen Transporter будут переоборудованы под инновационный формат автомобилей для демонстрации строительных инструментов и других решений компании Hilti, которые удобно монтируются внутри салона с возможностью наглядно показать их эффективность.

Кузов переоборудованных Transporter при необходимости быстро превращается в мобильный и автономный демонстрационный офис Hilti. Эта инновация Hilti обеспечивает не только преимущества для бизнеса, но и удобство для клиентов. Благодаря новым автомобилям клиент сэкономит время на посещение представительства компании и сможет увидеть решение своих задач как непосредственно в непростых условиях строительной площадки, так и абсолютно в любой точке, куда может доехать автомобиль.

«Hilti – популярный бренд на рынке профессиональных решений и инструментов для строительства, и мы высоко ценим, что наш новый партнер выбрал именно Transporter для решения своих бизнес-задач. Удобство и комфорт водителя — факторы, повышающие эффективность работы сотрудников и бизнеса, а Transporter марки Volkswagen Коммерческие автомобили отвечает всем современным требованиям. Мы уверены, что союз двух новаторских компаний задаст новую планку в сегменте мобильного бизнеса», – отмечает Михаил Семенихин, глава марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России. 

«Мы постоянно внедряем инновации и улучшения для повышения эффективности и продуктивности работы наших клиентов. Новые специально оборудованные автомобили Volkswagen Trasnporter – удобный инструмент в руках опытного технического консультанта Hilti, помогающий провести качественную консультацию с демонстрацией работы там, где это нужно заказчику – даже на территории строительного объекта. Марка Volkswagen Коммерческие автомобили – наш надежный партнер в реализации этой задачи благодаря комфортным, безопасным и надежным автомобилям, которые соответствуют нашим высоким требованиям», – прокомментировал вице-президент по маркетингу Hilti Россия Йиржи Йиндрак.

Volkswagen Transporter – универсальный, вместительный и маневренный фургон. Модель, история которой началась более 70 лет назад, заслуженно признана лидером в своем сегменте, а новое поколение Т6.1 стало еще более инновационным, чем когда-либо.

Благодаря разнообразию вариантов исполнения – Kasten, Kombi, Pritsche и DoKa, а также возможностям выбора длины колесной базы, высоты крыши, числа мест в кабине, привода и ограничений по массе автомобиль безупречно справляется с грузоперевозками любой сложности. А электронный усилитель руля, новые ассистенты водителя и переосмысленная кабина переносят процесс вождения на беспрецедентный уровень комфорта.

коммерческий транспорт

 

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