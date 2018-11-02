Автомобильный мир узнал о компании Ineos летом 2016 года, когда её основатель Джим Рэтклифф (ему в октябре исполнилось 66) заявил о намерении возродить выпуск снятого с производства внедорожника Land Rover Defender. Последний экземпляр классика сошел с конвейера завода в Солихалле 29 января 2016 года, хотя впоследствии Land Rover всё-таки собрал ещё несколько эксклюзивных экземпляров (Works V8) из оставшихся в запасе машинокомплектов. Рэтклифф – большой фанат этой модели, он очень переживал, что её выпуск завершен и захотел выкупить у JLR права на классический Defender вместе со всей производственной оснасткой, но получил категорический отказ.

После этого химик-миллиардер решил разработать новую машину по мотивам Дефендера, у которой был бы похожий угловатый дизайн, но более современная техническая начинка. Ради этой амбициозной задачи Рэтклифф учредил собственную автомобильную фирму Ineos Automotive, но поскольку опыта разработки машин у неё нет, то конструкторские работы были поручены компаниям MBTech и Magna, хорошо известным на рынке инжиниринговых услуг.

Работа закипела. Прототип внедорожника, которому дали имя Grenadier, планировалось показать в конце этого года и запустить в производство в 2020-м. Прототипа пока так никто и не увидел, зато, кажется, проясняется вопрос с производственной площадкой: на этой неделе газета Financial Times сообщила, что Ineos хочет купить у Форда завод по выпуску двигателей в британском Бридженде. Это довольно крупное предприятие сейчас снабжает бензиновыми агрегатами Jaguar Land Rover, но в 2020 году британская компания планирует отказаться от его услуг, а Форду без такого крупного клиента завод не очень-то и нужен, тем более что на носу брексит, и найти новых покупателей на обложенные пошлинами движки за пределами Великобритании будет непросто. В общем, велика вероятность, что именно в Бридженде бросит якорь молодая Ineos Automotive и будет здесь выпускать свои похожие на Land Rover Defender внедорожники тиражом 25 тысяч штук в год.

Любопытно, что в 2020-м на мировой рынок выйдет и Land Rover Defender нового поколения, но с культовым предком эта машина будет иметь мало общего: у неё несущий кузов и независимая подвеска всех колёс. Рэтклифф же обещает явить миру рамный внедорожник, что, безусловно, привлечёт внимание ортодоксальных поклонников Дефендера.

В свою очередь Ford, у которого Ineos хочет выкупить завод, в 2020 году обещает начать продажи внедорожника Bronco нового поколения, с рамой, неразрезными мостами и отличной геометрической проходимостью, то есть его концепция во многом схожа с той, что выбрала для свой первой модели Grenadier фирма Рэтклиффа.

В общем, примерно через два года мы увидим три серьёзных новых внедорожника от разных производителей, которые будут соперничать друг с другом за кошельки любителей бескомпромиссного оффроуда. В России таких очень много, так что каждая машина найдёт своих ценителей.