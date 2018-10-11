Новый Ford Bronco: рамный внедорожник с 7-ступенчатой МКП

Новый Ford Bronco: рамный внедорожник с 7-ступенчатой МКП

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Чем ближе премьера нового Bronco, тем большее количество информации о нем просачивается в прессу. На этой неделе стало известно о том, что внедорожник получит уникальную механическую коробку передач.

Америка, да и весь мир, затаив дыхание, ждут новый Ford Bronco, который может посрамить таких современных титанов оффроуда, как Jeep Wrangler, Suzuki Jimny и Mercedes-Benz G-класса. Автомобиль был официально анонсирован в марте этого года картинкой, на которой грядущая новинка накрыта грязным покрывалом. Сквозь материю видны угловатые черты будущего внедорожника в духе легендарного предка родом из 60-х, причем расположение пухлых колесных арок позволяет сделать довольно надежный прогноз о том, что новый Bronco, как и одноименные модели прошлых лет, получит трехдверный кузов.

Ford Bronco

О технической начинке нового Bronco пока официально ничего не сообщалось, но, если верить многочисленным утечкам, то это будет бескомпромиссный рамный внедорожник с отличной геометрической проходимостью. Ожидаются неразрезные мосты и принудительные блокировки дифференциалов. Сведений о типе полного привода пока нет: может кондовый, но надежный парт-тайм, может с межосевым дифференциалом, а может и автоматически подключаемый муфтой, как у некоторых модификаций Wrangler последнего поколения.

Ford Bronco первого поколения (1966 год)

Ford Bronco первого поколения (1966 год)

На этой неделе издание Jalopnik со ссылкой на собственные источники сообщило, что новый Bronco получит 7-ступенчатую механическую коробку MTI550, которую фирма Getrag начала разрабатывать еще в 2015 году. Коробка эта позиционируется как модульная, подходящая для разного типа автомобилей с продольным расположением силового агрегата, в том числе для полноприводных, то есть предусмотрена установка раздаки. Передаточный диапазон – 8:1, максимально допустимый крутящий момент – 550 Нм.

Getrag MTI550

Getrag MTI550

Зачем Bronco понадобилась «семиступка»? Возможно для того, чтобы у водителя была под рукой «сверхкороткая» первая передача, которую можно было бы использовать вместо понижайки. АКП у Bronco тоже непременно будет (без нее выходить на американский рынок совершенно бессмысленно), но какого типа, пока неизвестно. Компания Ford официально заявляла о том, что Bronco попадет в число моделей, подлежащих обязательной электрификации, но в чем именно она будет состоять, не уточнила. Не исключено, что для Bronco соорудят элетромеханическую автоматическую трансмиссию по типу Transcend компании Jaguar Land Rover, благодаря которой новый Land Rover Defender вообще обойдется без понижайки!

Официальный тизер кроссовера в стилистике Bronco

Официальный тизер кроссовера в стилистике Bronco

Официальная премьера нового Bronco может состояться уже в середине января следующего года на автосалоне в Детройте. Также в фордовских планах значится компактный кроссовер в стилистике Bronco, но на легковой платформе нового Фокуса – такая машина может занять в модельной ряду место на ступеньку выше Куги. Обе модели вызывают живейший интерес у поклонников марки Ford в России, так что, будем надеяться, американская компания их к нам привезет.

Теги: Новинки , Слухи , Ford , Getrag , американские внедорожники , Бронко , внедорожник , внедорожники , коробка передач , механическая коробка передач , рамный внедорожник , Bronco , Ford
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