HiPhi A: флагманский четырёхдверный электрический суперкар мощностью 1305 л.с.

Молодая китайская компания Human Horizons накануне открытия автосалона в Гуанчжоу представила свою четвёртую по счёту и флагманскую по статусу модель — спортивный электрический фастбек HiPhi A, имеющий футуристический дизайн и динамику суперкара, его производство начнётся в 2025 году.

HiPhi — это торговая марка компании Human Horizons, которую в 2017 году основал китайский предприниматель Дин Лей (он же Дэвид Дин), имеющий за плечами большой опыт работы на руководящих постах в китайском автопроме (в частности он был гендиректором SAIC-GM). Human Horizons производит премиальные электромобили с довольно эксцентричным дизайном, благодаря которому она выделяется на фоне других китайских стартапов. Первой серийной моделью Human Horizons стал большой трёхрядный кроссовер HiPhi X, он вышел на китайский рынок в 2021 году, за ним в 2022 году последовал большой фастбек HiPhi Z , новинкой этого года стал среднеразмерный кроссовер HiPhi Y, ну а представленный сегодня HiPhi A будет запущен в производство в первом квартале 2025 года.

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HiPhi A сделан на базе HiPhi Z, но отличается от исходного фастбека (фастбек — это седан без чётко выраженного третьего объёма) гораздо более мощной силовой установкой, развитым аэродинамическим оперением и более изысканной отделкой из кованого карбона. HiPhi A нацелен на борьбу с дебютировавшим в начале осени 1265-сильным лифтбеком Zeekr 001 FR холдинга Geely и, согласитесь, трудно отрицать, что HiPhi A выглядит намного эффектнее основного конкурента.



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Подробные технический характеристики HiPhi A пока не обнародованы: на данный момент известно, что максимальная совокупная мощность его силовой установки составит 1305 л.с., до 100 км/ч флагманский фастбек сможет разогнаться за 2 с, максимальная скорость — 300 км/ч. В электромоторах HiPhi A будут использоваться углепластиковые роторы и высокоэффекитвная система масляного охлаждения. Батарею, упакованную в углепластиковый корпус, можно будет заряжать на мощности 1,5 МВт.



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HiPhi A унаследовал от HiPhi Z полноуправляемое шасси с пневмоподвеской, но у топ-модели будут собственные, более спортивные настройки и более лёгкие конструкционные материалы из титана, алюминия, углепластика и нанокерамики.



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Задние двери у HiPhi A открываются против основного хода, обеспечивая максимально удобный процесс посадки-высадки на второй ряд, где установлены два индивидуальных кресла с огромным запасом свободного пространства для ног. Размеры HiPhi A пока не раскрыты, для ориентира скажем, что габаритная длина исходного HiPhi Z составляет 5036 мм, ширина — 2018 мм, высота — 1439 мм, колёсная база — 3150 мм. Заднего стекла у этой модели нет в принципе: уплепластиковая крыша переходит прямо в крышку багажника. Четыре с лишним тысячи интегрированных в кузов светодиода создают вокруг машины настоящее световое шоу с проекциями картинок на землю.



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Сколько будет стоить HiPhi A, пока можно только догадываться. HiPhi Z с двухмоторной 672-сильной силовой установкой сейчас стоит в Китае от 510 000 юаней (6,38 млн рублей в переводе по текущему курсу), четырёхмоторный 1265-сильный Zeekr 001 FR — от 769 000 юаней (9,61 млн рублей).

