Гибридные авто ×
  • Honda анонсировала новый Accord: премьера будет в ноябре, а внешность уже не секрет

Honda анонсировала новый Accord: премьера будет в ноябре, а внешность уже не секрет

25.10.2022 552 0 0

Компания Honda опубликовала первые тизеры седана Accord нового, одиннадцатого по счёту поколения, главным рынком сбыта которого, скорее всего, будут США.

 

Accord десятого поколения дебютировал летом 2017 года, осенью 2020 года пережил плановый рестайлинг и теперь готовится уступить место преемнику. Первый полный год продаж — 2018-й — стал для «десятого» Аккорда лучшим в США, тогда седан разошёлся тиражом 291 071 шт. В последующие годы спрос был меньше, при этом в 2020 и 2021 годах китайская версия модели, что выпускается на совместном предприятии GAC-Honda, почти сравнялась по продажам с американской. В 2020 году продажи Аккорда в США составили 199 458 шт., в Китае — 210 574 шт.; в 2021-м в США реализовано 202 676 шт., в Китае — 201 329 шт.

Honda Accord одиннадцатого поколения, официальный тизер

Американский Accord сейчас выпускается на заводе Honda в Мэрисвилле (США, штат Огайо). Свежие данные по рынку США за три первых квартала 2022 года показывают, что Accord заметно уступает лидеру сегмента сренднеразмерных легковушек Toyota Camry — с января по сентябрь продано 110 463 шт. (-30% по сравнению с январём-сентябрём 2021-го) и 214 403 шт. (-16%) соответственно. Недавно обновлённая Nissan Altima почти догнала Accord и разошлась тиражом 106 122 шт. (+41%). Для фоновых знаний добавим, то европейский и российский рынок Accord покинул ещё в прошлом десятилетии и возвращаться не собирается.

Honda Accord одиннадцатого поколения, официальный тизер

В коротком анонсе американской пресс-службы Honda сообщается, что «одиннадцатый» Accord вернёт интерес потребителя к модели благодаря более элегантному стилю, более отзывчивой гибридной силовой установке и новейшей мультимедийной системе от Google с 12,3-дюймовым сенсорным экраном — он показан на одном из тизеров.

Honda Accord одиннадцатого поколения, рендеры Никиты Чуйко
1 / 2
Honda Accord одиннадцатого поколения, рендеры Никиты Чуйко
2 / 2

Ещё два тизера показывают затенённые передок и корму нового Аккорда, но у нас есть куда более содержательные картинки, подготовленные нашим художником Никитой Чуйко ещё в июле на базе шпионских фотографий. Опубликованные позже патентные изображения нового Аккорда указывают на то, что рендеры Никиты дают вполне правдоподобное представление о внешности седана одиннадцатого поколения, ну а детали будут известны чуть позже.

Honda Accord уходящего десятого поколения
1 / 5
Honda Accord уходящего десятого поколения
2 / 5
Honda Accord уходящего десятого поколения
3 / 5
Honda Accord уходящего десятого поколения
4 / 5
Honda Accord уходящего десятого поколения
5 / 5

Полноценная премьера нового Аккорда обещана в ноябре, следите за новостями на нашем сайте.

седан США новинки гибридные авто Honda Honda Accord

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Бизнес Мало и дорого: как дилеры развивают параллельный импорт и почему он не спасет рынок Крупные автомобильные бренды покидают Россию один за другим, оставляя дилеров на «подножном корме» в виде обслуживания и ремонта гарантийных и постгарантийных автомобилей. Правительство РФ и... 361 0 0 25.10.2022
Статьи / Гаджеты Рок-н-ролл жив! Ретро-стиль в современных авто-гаджетах Бренд автомобильных компрессоров «Качок» – один из старейших на российском рынке – в этом 2022 году обновил свой дизайн. Ребрендинг выполнен в олдскульном стиле «а-ля пятидесятые-шестидесяты... 306 0 1 25.10.2022
Статьи / Популярные вопросы Дубликат ПТС: всегда ли это плохо и можно ли покупать машину с ним Паспорт транспортного средства, или ПТС – это основной документ на автомобиль. Проверка его при покупке и сверка данных с теми, что нанесены на автомобиль – обязательная процедура. Но что ес... 508 0 1 24.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 14408 7 192 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 12311 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 9292 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings