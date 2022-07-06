В прошлом месяце фотошпионами на дорогах впервые был замечен Аккорд следующего поколения, и у нас уже есть возможность разглядеть все основные особенности его внешнего вида.

Модель Accord присутствует в гамме японского автопроизводителя с 1976 года. Автомобиль дебютировал в качестве компактного хэтчбека, а годом позже к нему присоединился седан. С 1989 года (начиная с четвёртой генерации) Аккорд перешёл в категорию среднеразмерных и остаётся в ней до сих пор. Сегодня на конвейере уже десятое поколение модели, премьера которого состоялась в 2017 году. Теперь же японская компания вывела на тесты образцы одиннадцатой генерации, и они имеют весьма легкий камуфляж, позволяющий многое увидеть.

Рендер нового Аккорда

Новый Accord получит переднюю часть, выполненную в стилистике других новинок компании. Здесь появятся простые по форме горизонтальные фары, а расположенную вертикально решётку сделают трапециевидной. По пропорциям новинка в целом похожа на нынешнюю модель, разве что заднее стекло вместе с крышей будут чуть менее покатыми, а багажник седана будет более ярко выраженным (в то время как нынешний Аккорд формой задней части напоминает фастбэк). Боковое остекление станет более традиционным по форме, а сзади новую модель легко узнать по массивным фонарям, растянутым во всю ширину кормы.

Рендер нового Аккорда

Что касается технической части, то есть вероятность, что новый Аккорд сохранит платформу от нынешней модели. В этом случае может быть частично позаимствована и моторная гамма, которая включает в себя 4-цилиндровые бензиновые турбомоторы. Базовый вариант имеет объём 1,5 литра и выдаёт мощность в 192 л.с. Более мощный 2-литровый двигатель обладает 252 л.с., есть также гибридная модификация с 2-литровым «атмосферником» и электромотором, общая отдача – 212 л.с.

Нынешний Honda Accord 1 / 3 Нынешний Honda Accord 2 / 3 Нынешний Honda Accord 3 / 3

Премьера нового седана может состояться в начале 2023 года. А перед Аккордом ожидается дебют кроссовера CR-V нового поколения, и уже появилось официальное фото его интерьера.