Модель Accord присутствует в гамме японского автопроизводителя с 1976 года. Автомобиль дебютировал в качестве компактного хэтчбека, а годом позже к нему присоединился седан. С 1989 года (начиная с четвёртой генерации) Аккорд перешёл в категорию среднеразмерных и остаётся в ней до сих пор. Сегодня на конвейере уже десятое поколение модели, премьера которого состоялась в 2017 году. Теперь же японская компания вывела на тесты образцы одиннадцатой генерации, и они имеют весьма легкий камуфляж, позволяющий многое увидеть.
Новый Accord получит переднюю часть, выполненную в стилистике других новинок компании. Здесь появятся простые по форме горизонтальные фары, а расположенную вертикально решётку сделают трапециевидной. По пропорциям новинка в целом похожа на нынешнюю модель, разве что заднее стекло вместе с крышей будут чуть менее покатыми, а багажник седана будет более ярко выраженным (в то время как нынешний Аккорд формой задней части напоминает фастбэк). Боковое остекление станет более традиционным по форме, а сзади новую модель легко узнать по массивным фонарям, растянутым во всю ширину кормы.
Что касается технической части, то есть вероятность, что новый Аккорд сохранит платформу от нынешней модели. В этом случае может быть частично позаимствована и моторная гамма, которая включает в себя 4-цилиндровые бензиновые турбомоторы. Базовый вариант имеет объём 1,5 литра и выдаёт мощность в 192 л.с. Более мощный 2-литровый двигатель обладает 252 л.с., есть также гибридная модификация с 2-литровым «атмосферником» и электромотором, общая отдача – 212 л.с.
Премьера нового седана может состояться в начале 2023 года. А перед Аккордом ожидается дебют кроссовера CR-V нового поколения, и уже появилось официальное фото его интерьера.
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