Гибридные авто ×
  • Облик нового Honda Accord больше не секрет: седан раскрылся на патентных изображениях

Облик нового Honda Accord больше не секрет: седан раскрылся на патентных изображениях

13.07.2022 265 0 0

В продаже «четырехдверку» одиннадцатого поколения ждут в 2023-м, хотя премьеру вполне могут провести раньше. Свежая модель точно будет доступна в виде гибрида, «традиционные» версии тоже, скорее всего, останутся.

 

Замаскированный седан Honda Accord новой генерации впервые застукали в Штатах в июне (США – главный рынок для Аккорда; к слову, те шпионские фото послужили основой для дизайнера Kolesa.ru, его видение следующей «четырехдверки» — в нашей публикации недельной давности). А вот полностью облик новинки раскрыли бразильцы, хотя в их стране модель сегодня и вовсе не представлена: патентные изображения  «одиннадцатого» Accord обнаружило в базе местного сертификационного органа издание Motor1.

1 / 2
2 / 2

Судя по картинкам, седан сохранит купеобразный силуэт. Радиаторная решетка уменьшится в размерах, фары станут у́же, а задние фонари сделают в виде единой плашки. Разумеется, оптика будет светодиодной – скорее всего, уже «в базе». Габариты еще неизвестны. Длина нынешнего Accord (в американской спецификации) равна 4981 мм, расстояние между осями – 2830 мм.

Интерьер пока не засвечен. Впрочем, внутри, вероятно, оставят «парящий» дисплей мультимедиа-системы, а дефлекторы обдува могут спрятать в единую сетчатую линию – как у только что представленного нового CR-V, последних Civic и HR-V / ZR-V.

Американское подразделение Хонды уже объявило о том, что седан одиннадцатого поколения по-прежнему будет доступен с гибридной установкой, хотя подробностей о начинке еще нет. Не исключено, что компания модернизирует прежнюю систему – так же поступили с гибридным кроссовером CR-V шестой генерации: как и у нынешнего Accord, у SUV установка основана на работающем по экономичному циклу Аткинсона моторе 2.0, со сменой поколений изменилась суммарная отдача системы – 207 л.с. и 335 Нм против 215 л.с. и 315 Нм у предшественника. «Традиционные» версии у седана тоже, скорее всего, останутся. Уходящий Honda Accord в Штатах доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 (195 л.с.) и 2.0 (255 л.с.).

Предыдущий Honda Accord
1 / 5
Предыдущий Honda Accord
2 / 5
Предыдущий Honda Accord
3 / 5
Предыдущий Honda Accord
4 / 5
Предыдущий Honda Accord
5 / 5

Американские профильные медиа полагают, что в продажу седан одиннадцатого поколения поступит в следующем году. При этом не исключено, что премьеру такой Accord справит до конца 2022-го.

Напомним, нынешняя «четырехдверка» в строю с 2017-го, последнюю более-менее серьезную модернизацию провели два года назад.

седан авторынок новинки гибридные авто Honda Honda Accord

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Isuzu Trooper II с пробегом: кузова без полов, заплатки из шпаклевки и исчезающий VIN Trooper – не самый известный из японских внедорожников. Тем не менее модель, выпускавшаяся в двух поколениях с 1981 по 2003 годы, считается легендарной, и у себя на родине по популярности у... 145 1 0 13.07.2022
Статьи / Авто недели Дешево все, кроме мотора: стоит ли покупать Citroen C3 Picasso за 650 тысяч рублей В двухтысячных факт доминирования кроссоверов уже ни у кого не вызывал сомнения, но многие производители полагали, что компактвэны могут стать альтернативой для тех, кто хочет сэкономить. В... 1878 9 3 12.07.2022
Статьи / Популярные вопросы Растаможка на Калининградскую область: что это и придется ли доплачивать при покупке машины Иногда в объявлениях о продаже подержанных автомобилей встречается комментарий: «растаможен на Калининградскую область». Но ведь Калининград – это Россия? Что значит эта приписка и чем раста... 1646 0 13 11.07.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 13827 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 9431 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв V8, рессоры и постоянный полный привод: опыт владения Chevrolet Blazer K5 1974 Глядя на серьезные внедорожники солидных размеров, многие искренне сокрушаются: вот бы такой была наша Нива! На самом деле реально на масштабированную Ниву мало кто похож – разве что трехдве... 7676 1 2 24.02.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings