Облик нового Honda Accord больше не секрет: седан раскрылся на патентных изображениях

В продаже «четырехдверку» одиннадцатого поколения ждут в 2023-м, хотя премьеру вполне могут провести раньше. Свежая модель точно будет доступна в виде гибрида, «традиционные» версии тоже, скорее всего, останутся.

Замаскированный седан Honda Accord новой генерации впервые застукали в Штатах в июне (США – главный рынок для Аккорда; к слову, те шпионские фото послужили основой для дизайнера Kolesa.ru, его видение следующей «четырехдверки» — в нашей публикации недельной давности). А вот полностью облик новинки раскрыли бразильцы, хотя в их стране модель сегодня и вовсе не представлена: патентные изображения «одиннадцатого» Accord обнаружило в базе местного сертификационного органа издание Motor1.

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Судя по картинкам, седан сохранит купеобразный силуэт. Радиаторная решетка уменьшится в размерах, фары станут у́же, а задние фонари сделают в виде единой плашки. Разумеется, оптика будет светодиодной – скорее всего, уже «в базе». Габариты еще неизвестны. Длина нынешнего Accord (в американской спецификации) равна 4981 мм, расстояние между осями – 2830 мм.



Интерьер пока не засвечен. Впрочем, внутри, вероятно, оставят «парящий» дисплей мультимедиа-системы, а дефлекторы обдува могут спрятать в единую сетчатую линию – как у только что представленного нового CR-V, последних Civic и HR-V / ZR-V.

Американское подразделение Хонды уже объявило о том, что седан одиннадцатого поколения по-прежнему будет доступен с гибридной установкой, хотя подробностей о начинке еще нет. Не исключено, что компания модернизирует прежнюю систему – так же поступили с гибридным кроссовером CR-V шестой генерации: как и у нынешнего Accord, у SUV установка основана на работающем по экономичному циклу Аткинсона моторе 2.0, со сменой поколений изменилась суммарная отдача системы – 207 л.с. и 335 Нм против 215 л.с. и 315 Нм у предшественника. «Традиционные» версии у седана тоже, скорее всего, останутся. Уходящий Honda Accord в Штатах доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 (195 л.с.) и 2.0 (255 л.с.).



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Американские профильные медиа полагают, что в продажу седан одиннадцатого поколения поступит в следующем году. При этом не исключено, что премьеру такой Accord справит до конца 2022-го.



Напомним, нынешняя «четырехдверка» в строю с 2017-го, последнюю более-менее серьезную модернизацию провели два года назад.