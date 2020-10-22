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  • Honda Civic одиннадцатого поколения: первые изображения «пятидверки»

Honda Civic одиннадцатого поколения: первые изображения «пятидверки»

22.10.2020 210 0 0

Рендер создан на основе недавно просочившихся в Сеть патентных эскизов автомобиля японской марки.

 

Компания Honda продаёт Civic актуальной (десятой) генерации с 2015 года. Ещё в 2018-ом прошло плановое обновление двух- и четырёхдверной версий, а годом позже к ним присоединился хэтчбек. За последний полный год продажи Сивика на основном рынке, в США, остались практически на прежнем уровне (325 650 шт. в 2019-ом, -0,03%), а вот в Европе показатель просел заметнее (37 486 шт., -13,3%). Дела, вероятно, поправит новое поколение модели, которое уже маячит на горизонте.

Так, летом фотошпионы сумели поймать замаскированный прототип нового «заряженного» хэтчбека Honda Civic Type R во время дорожных тестов, а в начале текущего месяца в Сети оказались патентные изображения седана и обычной «пятидверки» одиннадцатой генерации.

Рендер Honda Civic нового поколения

На основании патентных «картинок» дизайнер motor.es создал рендер нового хэтчбека Honda Civic (как пояснили в испанском издании, «пятидверка» более востребована в Европе). Судя по получившемуся изображению, у нового поколения Honda Civic дизайн экстерьера будет более сдержанным по сравнению с предшественником, так как более лаконичной станет форма переднего и заднего бамперов. При этом спереди окажется более крупная решётка воздухозаборника. Ожидается, что оптика тоже станет визуально проще: задние фонари могут повторить горизонтальную форму фар (нынешние, шестиугольной формы, скорее всего, отойдут в прошлое). При этом силуэт «одиннадцатого» Civic останется практически прежним.

Патентные изображения нового Honda Civic
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Патентные изображения нового Honda Civic
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Патентные изображения нового Honda Civic
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Предполагается, что исполнение интерьера нового Civic также визуально станет «проще». В салоне появится новая виртуальная приборная панель, а сенсорный экран современной мультимедийной системы станет «плавающим».

Ранее стало известно о том, что в семействе следующего Honda Civic ожидаются потери: из-за скромного спроса модель лишится версии с кузовом купе. Как стало известно ещё летом текущего года, на самом деле это коснётся даже актуального десятого поколения Сивика (производство «двухдверок» прекратится совсем скоро).

Патентное изображение передней панели нового Honda Civic

О «начинке» нового Honda Civic информации пока нет. Актуальные хэтчбеки Honda Civic, предлагаемые на американском рынке, оснащаются бензиновой 1,5-литровой «турбочетвёркой». У начальных версий отдача мотора составляет 174 л.с., у исполнений Sport и Sport Touring – 180 л.с. Всем комплектациям в пару предлагается вариатор, некоторым версиям доступна шестиступенчатая механическая коробка передач. А в моторной гамме нынешних седана и купе есть ещё базовый 158-сильный двухлитровый двигатель. 

В США стартовый ценник купе и седана Honda Civic десятой генерации равен 21 050 долларов (эквивалентно примерно 1,61 млн рублей по текущему курсу), а за хэтчбек просят не менее 22 тыс. долларов (около 1,68 млн рублей). Как изменятся цены на четырёх- и пятидверную версии модели после смены поколений, мы узнаем после официальной презентации новинки. Предположительно дебют состоится весной следующего года.

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