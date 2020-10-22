Honda Civic одиннадцатого поколения: первые изображения «пятидверки»

Компания Honda продаёт Civic актуальной (десятой) генерации с 2015 года. Ещё в 2018-ом прошло плановое обновление двух- и четырёхдверной версий, а годом позже к ним присоединился хэтчбек. За последний полный год продажи Сивика на основном рынке, в США, остались практически на прежнем уровне (325 650 шт. в 2019-ом, -0,03%), а вот в Европе показатель просел заметнее (37 486 шт., -13,3%). Дела, вероятно, поправит новое поколение модели, которое уже маячит на горизонте.
Так, летом фотошпионы сумели поймать замаскированный прототип нового «заряженного» хэтчбека Honda Civic Type R во время дорожных тестов, а в начале текущего месяца в Сети оказались патентные изображения седана и обычной «пятидверки» одиннадцатой генерации.
На основании патентных «картинок» дизайнер motor.es создал рендер нового хэтчбека Honda Civic (как пояснили в испанском издании, «пятидверка» более востребована в Европе). Судя по получившемуся изображению, у нового поколения Honda Civic дизайн экстерьера будет более сдержанным по сравнению с предшественником, так как более лаконичной станет форма переднего и заднего бамперов. При этом спереди окажется более крупная решётка воздухозаборника. Ожидается, что оптика тоже станет визуально проще: задние фонари могут повторить горизонтальную форму фар (нынешние, шестиугольной формы, скорее всего, отойдут в прошлое). При этом силуэт «одиннадцатого» Civic останется практически прежним.
Предполагается, что исполнение интерьера нового Civic также визуально станет «проще». В салоне появится новая виртуальная приборная панель, а сенсорный экран современной мультимедийной системы станет «плавающим».
Ранее стало известно о том, что в семействе следующего Honda Civic ожидаются потери: из-за скромного спроса модель лишится версии с кузовом купе. Как стало известно ещё летом текущего года, на самом деле это коснётся даже актуального десятого поколения Сивика (производство «двухдверок» прекратится совсем скоро).
О «начинке» нового Honda Civic информации пока нет. Актуальные хэтчбеки Honda Civic, предлагаемые на американском рынке, оснащаются бензиновой 1,5-литровой «турбочетвёркой». У начальных версий отдача мотора составляет 174 л.с., у исполнений Sport и Sport Touring – 180 л.с. Всем комплектациям в пару предлагается вариатор, некоторым версиям доступна шестиступенчатая механическая коробка передач. А в моторной гамме нынешних седана и купе есть ещё базовый 158-сильный двухлитровый двигатель.
В США стартовый ценник купе и седана Honda Civic десятой генерации равен 21 050 долларов (эквивалентно примерно 1,61 млн рублей по текущему курсу), а за хэтчбек просят не менее 22 тыс. долларов (около 1,68 млн рублей). Как изменятся цены на четырёх- и пятидверную версии модели после смены поколений, мы узнаем после официальной презентации новинки. Предположительно дебют состоится весной следующего года.
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