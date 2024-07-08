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Honda Prelude: анонсирован новый гибридный спорткар для Европы

08.07.2024 216 0 0

Живая премьера купе японской марки пройдёт через несколько дней в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде. Новинка появится в продаже на старосветском рынке в 2025 году.

Купе Honda Prelude присутствовало в модельной линейке бренда с 1978 по 2001 годы. При этом двухдверка пятого поколения дебютировала ещё в 1996-м, а рестайлинг пережила в 1999 году. О планах по возвращению спорткара заговорили прошлой осенью: тогда Хонда представила на выставке Japan Mobility, которая прошла в Токио, концепт под названием Prelude. Производитель отметил, что это предсерийный прототип, который ляжет в основу товарной версии новой модели бренда.

На фото: прототип нового купе Honda Prelude

Теперь японцы в подробностях показали экстерьер спортивного купе, которое получило возрождённое название. В компании рассказали о том, что эта новинка в 2025 году выйдет на европейский рынок. Ожидается, что Prelude впоследствии пополнит и американскую линейку марки, однако официально в Honda это пока не подтвердили. Живая премьера нового купе пройдёт через несколько дней в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде.

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На свежих снимках готовящаяся к дебюту двухдверка с красным кузовом (прошлогодний прототип был белым) соседствует с оригинальным купе Prelude, которое выпускалось в период с 1979 по 1982 годы. Габариты новинки пока не называются, однако очевидно, что она окажется заметно крупнее по сравнению с далёким предшественником: его длина равна 4090 мм, ширина – 1635 мм, а высота – 1290 мм.

Официальной информации о технике новинки пока нет (кроме того, что она будет гибридной ). По предварительным данным, её роль может исполнить силовая установка e-HEV, которой оснащается актуальный гибридный Civic. Напомним, в её основе лежит 2,0-литровый атмосферник с непосредственным впрыском топлива, работающий в тандеме с двумя электромоторами (один из них исполняет роль генератора). Совокупная отдача системы у американской версии модели равна 203 л.с., а максимальный крутящий момент – 315 Нм.

По словам главного инженера и руководителя проекта Томоюки Ямагами, на которого ссылается британское издание Autoexpress, Хонда в ближайшее время не планирует выпускать «заряженную» версию купе Prelude с более мощной «начинкой», иными настройками и прибавкой Type R к названию.

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Цены будущей двухдверки в компании пока не раскрыли. По предварительным данным, стартовая стоимость нового купе Honda Prelude в Великобритании будет варьироваться от 35 до 40 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 3,9 – 4,5 млн рублей по текущему курсу).

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Тем временем, в конце прошлого месяца японцы вывели на рынок новый компактвэн Honda Freed. Как Kolesa.ru сообщал ранее, у этой модели более солидный дизайн, а также появилась кросс-версия. Покупателям предлагается либо чисто бензиновый вариант, либо гибрид; в обоих случаях предусмотрен полный привод. Стартовая цена на домашнем рынке составляет 2 508 000 йен (около 1,37 млн рублей).

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