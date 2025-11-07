Новинки ×
  • Honda S2000 BP25: хардкорное купе в стиле JDM от американского ателье Bulletproof

Honda S2000 BP25: хардкорное купе в стиле JDM от американского ателье Bulletproof

07.11.2025

Американское тюнинг-ателье Bulletproof Automotive из Лос-Анджелеса представило на выставке SEMA в Лас-Вегасе один из самых впечатляющих проектов, когда-либо созданных на базе родстера Honda S2000: он превратился в купе с сильно раздавшимся вширь кузовом, развитым аэродинамическим оперением и накачанным стероидами 2,0-литровым двигателем, выдающим 588 л.с.

Ателье Bulletproof Automotive в этом году отвечает четвертьвековой юбилей, его основатель Бен Шаффер является проповедником JDM-тюнинга в США, строит собственные проекты в стиле JDM для выставок и клиентов, предлагает огромный спектр комплектующих из Японии и изготавливает свои — например, роскошные кованые колёса BP-RW Evolution, установленные на Honda S2000 BP25.

В свою очередь оригинальному родстеру Honda S2000 стукнуло уже 26 лет с момента дебюта в 1999 году, производство завершилось в 2009-м, с тех пора регулярно появляются слухи о том, что Honda готовит новое поколение S2000, но ни один из эти слухов пока что не подтвердился — продолжаем ждать и надеяться. На вторичном рынке найти оригинальный Honda S2000 в хорошем состоянии непросто, так как многие выпущенные экземпляры подверглись беспощадному тюнингу и утратили аутентичность. Honda S2000 BP25 — это как раз такой, причём крайний случай.

Фотографии салона ателье Bulletproof не приводит, но по спецификации на сайте ателье видно, что он тоже серьёзно переделан: установлены ковши Recaro и новый руль, в отделке очень много углепластика. В подвеске установлены спортивные амортизационные стойки Aragosta TS Spec с внешними резервуарами и куча новых компонентов от J's Racing, Roberuta, Spoon и EVS. Колёса обуты в полуслики Toyo Proxes R888R размерности 295/30Z R19. Надёжное замедление обеспечивают мощные дисковые тормоза Brembo Pista с 6-поршневыми суппортами на передней ос и 4-поршневыми на задней.

Изначально атмосферный 2,0-литровый двигатель Honda S2000 специалисты Bulletproof оснастили приводным нагнетателем Vortech V2-Si Trim Supercharger, высокопроизводительными форсунками Injector Dynamics, топливными магистралями Radium, интеркулером Ultimate Racing, титановой выхлопной системой Amuse, программным модулем AEM и десятком других новый комплектующих, в результате чего мощность увеличена со стоковых 240 до 588 л.с. Отсечка срабатывает только на 10 000 об/мин! Вся мощность передаётся на задние колёса через 6-ступенчатую МКП и самоблокирующийся дифференциал Drexler.

Стоимость Honda S2000 BP25 ателье Bulletproof не раскрывает, но большинство установленных на нём комплектующих продаёт сама компания Bulletproof, так что при желании можно всё посчитать и получить примерную стоимость с учётом цены исходного родстера — ясно, что получится кругленькая шестизначная сумма в долларах.

