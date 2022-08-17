Hongqi E-QM5 Plus: большой тихоходный седан для чиновников обзавёлся топ-версией

В обширной модельной линейке принадлежащего китайской компании FAW премиум-бренда Hongqi в прошлом году появилась очень любопытная модель — электрический седан E-QM5, спроектированный для неспешной перевозки государственных чиновников и многочисленных менеджеров среднего звена. На этой неделе представлена наиболее продвинутая и дорогая версия E-QM5 с приставкой Plus, способная проехать на одной зарядке 605 км.

Созданная в конце 50-х годов прошлого века номенклатурная марка Hongqi (читается как «хунцы» и переводится как «красное знамя») в прошлом десятилетии пошла в народ и сегодня является одним из самых заметных игроков премиум-сегмента китайского рынка, но при этом она продолжает обслуживать разросшийся чиновничий аппарат КНР и даже разрабатывает для «слуг народа» особые модели — например, E-QM5.

Из-за своих специфических пропорций, а именно сочетания высокой крыши (нужна для максимального удобства посадки/высадки) с относительно скромными колёсами, Hongqi E-QM5 на картинках воспринимается как компактная модель, хотя по габаритам это представительский или как минимум бизнес-класс: габаритная длина — 5040 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1569 мм, колёсная база — 2990 мм.



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Багажник довольно куцый, его объём — всего 433 л, зато в салоне во втором ряду очень просторно, а в богатых версиях для пассажиров предусмотрен отдельный блок климат-контроля и выдвижная подпорка для ног босса (имеется ввиду заднее правое место). Место водителя оформлено подчёркнуто скромно, словно у массовой машины С-класса: здесь всего один центральный дисплей с диагональю 10,1 дюйма и старомодные стрелочные приборы.



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Изначально Hongqi E-QM5 предлагался с единственным расположенным на передней оси электромотором мощностью 100 кВт (136 л.с.) и батареей ёмкостью 54 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 431 км пробега по устаревшему циклу NEDC (то есть в реальности около 250 км). Предполагалось, что для неспешной езды с водителем 136 л.с. будет достаточно, но на деле машина вышла слишком уж тихоходной и в 2022 модельном году для неё предложили электромотор на 140 кВт (190 л.с.), максимальная скорость выросла с 130 до 160 км/ч. Теперь же гамме появилась «долгоиграющая» версия Plus с батареей ёмкостью 82 кВт·ч, которая может проехать на одной зарядке 605 км по циклу NEDC. Стоит Hongqi E-QM5 Plus от 207 800 юаней или 1,87 млн рублей в переводе по текущему курсу.



Версии с батареей на 54 кВт·ч по-прежнему в строю, причём можно заказать удешевлённую модификацию со сменной арендной батарей за 122 800 юаней (1,1 млн рублей), что будет хорошим предложением для корпоративных клиентов.



В ближайшие месяцы марка Hongqi должна выйти на российский рынок, но пока неясно, когда именно и с чем, — не исключено, что некоторые наши чиновники в итоге тоже будут ездить на чудаковатых седанах E-QM5.

