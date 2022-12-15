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  • Hozon Neta E: стильное купе из Китая на первых официальных фотографиях

Hozon Neta E: стильное купе из Китая на первых официальных фотографиях

15.12.2022 183 0 0

Молодая китайская компания Hozon Auto продолжает расширять модельную линейку и готовится вывести на рынок электрическое купе Neta E, его предложат с задним либо полным приводом.

Hozon Auto — один из лидеров роста на китайском рынке: с января по октябрь этого года её продажи, по данным ресурса CarSalesBase, составили 129 182 электромобилей, что на 161% больше, чем за аналогичный период 2021-го. Официальное название основанного в 2014 году стартапа — Zhejiang Hezhong New Energy (Hozon — это торговая марка), за ним стоит предприниматель Фан Юньчжоу, прежде работавший в Chery и отвечавший там за электрические модели. Hozon имеет смешанную структуру собственников, её акции принадлежат госструктурам Китая и частным инвесторам, Фан Юньчжоу является техническим директором, так как всегда предпочитал заниматься непосредственно машинами, а не менеджментом. У компании есть филиал в Кремниевой долине (США, штат Калифорния), занимающийся разработкой систем автономного вождения.

Первой серийной моделью Hozon стал субкомпактный городской электрический кроссовер Neta N01 с ничем не примечательным дизайном и скромной технической начинкой (мощность — 75 л.с., ёмкость батареи — 35 кВт·ч), он был адресован в основном корпоративным клиентам и уже исчез с официального сайта компании. Действующих моделей сейчас три — более свежий субкомпактный кроссовер Neta V, компактный кросовер Neta U и большой флагманский седан Neta S, вышедший на рынок минувшим летом.

К весне 2023 года в гамме появится ещё одна модель — купе Neta E, которое не раз было замечено в камуфляжном обвесе на китайских дорогах, а на этой деле новинка всплыла в электронной базе китайского Минпрома, после чего компания сама опубликовала первые официальные фотографии.

Neta E базируется на той же премиальной платформе, что и Neta S, с независимой подвеской на двойных поперечных рычагах спереди и многорычажной подвеской сзади. Купе имеет посадочную формулу 2+2, габаритная длина — 4704 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1418 мм, колёсная база — 2770 мм. 19-дюймовые литые колёса выглядят весьма изысканно, пропорции у купе правильные и гармоничные, но задний бампер зачем-то снабдили двумя фальшивыми выхлопными патрубками с красной окантовкой.

Для купе заявлены две силовые установки: в базе будет единственный электромотор на задней оси мощностью 170 кВт (231 л.с.), у полноприводной версии добавляется второй такой же электромотор на передней оси — итого выходит 340 кВт (462 л.с.). Ёмкость батареи не указана, но известно, что заднеприводная версия сможет проехать на одной зарядке 560 км по циклу CLTC, полноприводная — 580 км, позже появится наиболее дальнобойная версия с запасом хода на 660 км.

Дополнительная информация о Hozon Neta E появится ближе к старту продаж.

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