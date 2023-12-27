Новинки ×
  • HWA EVO: очень крутой рестомод по мотивам Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II

HWA EVO: очень крутой рестомод по мотивам Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II

27.12.2023 17 0 0

Германская гоночная команда HWA решила стать производителем элитных дорожных автомобилей: дебютной моделью будет рестомод HWA EVO на базе седана Mercedes-Benz W201. HWA EVO воспроизводит стиль раритетного спортседана Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II, но при этом имеет полностью новую техническую начинку, в том числе 450-сильный бензиновый битурбомотор V6.

Компанию HWA AG основал в 1998 году инженер и предприниматель Ханс-Вернер Ауфрехт, он же в 1967 году вместе с Эрхардом Мельхером основал инжиниринговую фирму AMG, впоследствии превратившуюся в легендарное тюнинг-ателье и поглощённую компанией Mercedes-Benz. HWA AG — это гоночная команда с собственным конструкторским отделом и производством, базируется она в немецком Аффальтербахе. В этом году команда отмечает 25-летие успешной работы и новый этап развития: теперь HWA — это ещё и производитель мелкосерийных спорткаров.

Проект HWA EVO был анонсирован в ноябре этого года, а на днях компания опубликовала первые рендеры рестомода и раскрыла его основные технические характеристики. Партнёром HWA в разработке и производстве этой модели стала американская реставрационная мастерская Curated из Майами, специализирующаяся на европейских винтажных машинах.

HWA EVO — это современная версия легендарного спортседана Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II из начала 90-х, который был выпущен тиражом 502 экземпляра, согласно тогдашним правилам омологации машин для кузовного чемпионата DTM. Evo II считается вершиной эволюции седана Mercedes-Benz W201, уцелевшие экземпляры стоят на вторичном рынке сотни тысяч евро и распиливать их для создания рестомода, конечно, никто не будет. Для постройки HWA EVO потребуется любой «дежурный» седан W201 поздних лет выпуска в приличном состоянии, от него в дело пойдёт только остов кузова, да и тот будет значительно переработан и усилен с помощью интегрированного трубчатого каркаса и рядя других деталей, в том числе частей, к которым крепится подвеска, потому что шасси у HWA EVO полностью новое.

Внешне HWA EVO будет довольно дотошно повторять исторический прототип, но получит доработанные аэродинамические элементы и будет чуть крупнее, чем оригинальный Evo II. Габаритная длина HWA EVO — 4580 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1355 мм, колёсная база — 2750 мм. Наружная обшивка будет выполнена преимущественно из углепластика. Интерьер сохранит дизайн классического W201, но будет полностью обновлён, снабжён современным оборудованием и современными спортивными сиденьями Recaro.

Для HWA EVO выбрана компоновка типа Transaxle (двигатель расположен спереди продольно, а коробка передач отнесена к заднему мосту), она даст идеальную развесовку 50:50, целевая снаряженная масса спортседана — 1350 кг. Подвеска — на двойных поперечных рычаг «по кругу» с регулируемыми амортизаторами. Двигатель — 3,0-литровый мерседесовский бензиновый битурмобомотор V6 (модель не указана), доработанный специалистами HWA: у него будет система смазки с сухим картером и куча других гоночных деталей, заявленная отдача — 450 л.с. и 550 Нм, но это минимум, можно выжать и больше. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика», с двигателем её будет связывать углепластиковый карданный вал. На этом пока все подробности.

HWA собирает выпустить только 100 экземпляров своего дебютного рестомода, живьём его покажут в следующем году, поставки клиентам запланированы на конец 2025 года. Цена — огромная: 714 000 евро без налогов, но, полагаем, проблем со сбытом не будет.

седан спортивные авто тюнинг классика новинки HWA Mercedes-Benz

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Я везу в машине больше людей, чем разрешено документами: что мне будет Анекдот про толпу в Запорожце с баянистом на заднем сиденье давно стал классикой – но при этом далеко не каждый водитель знает, какое именно наказание предусмотрено за превышение числа людей... 431 1 1 25.12.2023
Статьи / Авто недели Покупаем Geely Coolray: бестселлер, дарящий эмоции Geely Coolray, в отличие от многих других китайских автомобилей, вышел на наш рынок ещё в 2020 году, то есть, во времена достаточно напряжённой конкуренции среди автобрендов и из Европы, и и... 6750 1 2 25.12.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chrysler 300C I Говорят, Барак Обама, увидев рекламу Chrysler 300C первого поколения, сразу купил себе этот автомобиль. А ещё говорят, что Chrysler 300C – это «Бентли для бедных», и наградили машину этим ти... 2472 10 3 24.12.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 21253 10 0 08.08.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 13081 26 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 7168 13 3 21.11.2023
Change privacy settings