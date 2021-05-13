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  • Илон Маск решил не принимать «грязные» биткоины для оплаты электромобилей Tesla

Илон Маск решил не принимать «грязные» биткоины для оплаты электромобилей Tesla

13.05.2021 217 0 0

Любовь Илона Маска к биткоину оказалась недолгой: в феврале Tesla прикупила этой криптовалюты на 1,5 млрд долларов, в марте стала принимать биткоины для оплаты электромобилей в США, а теперь всё – не принимает. Маск объяснил это решение тем, что майнинг биткоинов наносит вред экологии.

 

Tesla позиционирует себя как прогрессивная и высокотехнологичная компания, так что нет ничего удивительного в том, что она решила поиграться с биткоином – это модно и перспективно. Однако Илон Маск, глава Tesla и самый известный инновационный предприниматель планеты Земля, вдруг осознал, какой ценой даются сегодня деньги будущего и решил временно от них отказаться.

Для вычисления (майнинга) биткоинов требуются огромные мощности, с этой целью охотники за криптой строят целые фермы из компьютеров, оснащённых дорогостоящими новейшими видеокартами – считается, что графические процессоры лучше всего подходят для майнинга. По данным исследований Кембриджского университета, на которые ссылается агентство Reuters, примерно 70% таких ферм находятся в Китае, где есть доступ к дешёвой электронике, а количество энергии, затрачиваемой на майнинг биткоинов в год, хватило бы для удовлетворения всех хозяйственных нужд средней европейской страны, такой как Нидерланды. При этом затраты энергии на майнинг биткоинов за последние пять лет выросли в десятки раз.

Понятно, что большинство майнинговых ферм питаются не от ветряков и солнечных батарей, а от обычных розеток, как правило промышленных. Много ферм работают нелегально и просто крадут энергию у крупных предприятий. Помнится, в 2018 году АВТОВАЗ обнаружил у себя на заводе в Тольятти подпольную майнинговую ферму – её выявили по завышенным счетам за электричество. То есть массовый майнинг биткоинов сильно нагружает энергосистему планеты и таким образом способствует увеличению антропогенных выбросов СО2, которые, согласно действующей на Западе экологической доктрине, создают парниковый эффект и ускоряют глобальное потепление.

В общем, Илон Маск решил взять паузу в отношениях с биткоином: в своём Титтере он сообщил, что приостанавливает операции с этой криптовалютой до тех пор, пока для её майнинга не будет использоваться энергия преимущественно из экологически чистых возобновляемых источников. То есть, судя по всему, надолго. В принципе уже существуют технологии отслеживания источников энергии, что используются для майнинга, но пока непонятно, кто и как их будет массово внедрять.

Вместе с тем Илон Маск продолжает поддерживать криптовалюту Dogecoin, которая считается пародийной и несерьёзной, причём сам Маск сделал её мемом, опубликовав в Твиттере кучу юмористических скетчей – мол, я запущу Dogecoin на Луну и превращу в первую межпланетную валюту. За пару дней до отказа от биткоина Маск устроил в своём Твиттере опрос на тему, стоит ли продавать электромобили за догкоины.

Любая, даже самая дурацкая запись Маска в Твиттере оказывает серьёзное влияние на биржи и рынки: шутки про Dogecoin привели к его подорожанию более чем в сто раз, новости про покупку биткоинов разогнали эту криптовалюту до небес, а удаление из платёжной системы Tesla «уронило» биткоин сразу на 15%.

Такое положение вещей очень не нравится Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая давно и пристально следит за Илоном Маском и его высказываниями в Сети. Комиссия уже оштрафовала Маска на 40 млн долларов за сообщение в Твиттере в августе 2018 года, в котором говорилось о том, что Tesla перестанет быть публичной компанией и уйдёт с биржи. Это было интерпретировано как манипулирование курсом акций. Не исключено, что за криптовалюту ему тоже прилетит.

бизнес экология Tesla

 

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