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IM Motors выпустила дальнобойную версию электрокроссовера LS7 и готовит гибриды

10.06.2024 117 0 0

Компания IM Motors, являющаяся флагманским подразделением китайского государственного автоконцерна SAIC, запустила в продажу дальнобойную версию Max большого купеобразного кроссовера LS7 с запасом хода на одной зарядке до 705 км по циклу CLTC.

IM Motors (в Китае — Zhiji Motors) была создана в 2020 году как совместное предприятие SAIC, IT-гиганта Alibaba Group и технопарка Zhangjiang Hi-Tech в Шанхае, контрольный пакет акций IM Motors принадлежит SAIC. Буквы IM расшифровываются как Intelligence in Motion, что можно перевести на русский как «интеллект в движении». Во внутрикорпоративной иерархии SAIC марка IM занимает высшее положение, под ней производятся самые дорогие и высокотехнологичные электромобили. На данный момент модельный ряд составляют соплатформенные седаны L6, L7 и кроссоверы LS6, LS7.

В прошлом году на фоне начавшегося глобального замедления спроса на электромобили руководство IM Motors решило, что пятой моделью бренда должен стать гибрид типа range extender, где ДВС механически не связан с колёсами и используется в качестве удлинителя электрического запаса хода. На днях китайские СМИ сообщили, что первый гибрид от IM будет кроссовером и дебютирует в первом квартале 2025 года, ну а пока представлена новая версия Max электрического кроссовера LS7.

К слову, даже без гибридов дела у IM Motors идут неплохо: по данным CAAM, за первые четыре месяца этого года она реализовала в Китае 12 316 «электричек», что на 178,1% больше, чем в январе-апреле 2023-го. Впрочем, такие объёмы продаж по меркам китайского рынка считаются очень скромными, SAIC хочет, чтобы IM Motors догнала и перегнала компанию Li Auto, которая за первые четыре месяца этого года продала в Китае 106 189 машин (+35,7%).

Большой кроссовер LS7 (габаритная длина — 5049 мм, колёсная база — 3060 мм) является самым старым в гамме IM, он выпускается с 2022 года в одномоторных заднеприводных и двухмоторных полноприводных модификациях, ёмкость батареи — 77, 90 и 100 кВт·ч на выбор, запас хода на одной зарядке составляет от 510 до 660 км по циклу CLTC в зависимости от модификации.

В свою очередь свежепредставленный IM LS7 Max будет предлагаться только в одномоторном заднеприводном исполнении (340 л.с., 475 Нм), но в двух вариациях. IM LS7 Max Elite стоимостью 299 800 юаней (3,67 млн рублей в переводе по текущему курсу) оснащён батареей ёмкостью 90 кВт·ч и может проехать на одной зарядке 640 км по циклу CLTC, а топовый IM LS7 Max Lux за 319 800 юаней (3,91 млн рублей) имеет батарею на 100 кВт·ч и может проехать на одной зарядке 705 км. До 100 км/ч обе версии Max разгоняются за 6,5 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

Для сравнения скажем, что самый дорогой в гамме двухмоторный IM LS7 Lux AWD (максимальная совокупная отдача двух моторов — 578 л.с. и 725 Нм) с батареей на 100 кВт·ч и запасом хода в 625 км стоит 399 800 юаней (4,89 млн рублей). Базовый одномоторный IM LS7 Urban Fit с батареей на 77 кВт·ч и запасом хода в 510 км стоит 289 800 юаней (3,55 млн рублей).

Все версии IM LS7 имеют очень богатое стандартное оснащение, куда входят адаптивная пневмоподвеска, большой набор электронных ассистентов водителя, трёхзонный климат-контроль, панорамная прозрачная крыша, кожаный салон, регулируемое двухэкранное табло на передней панели, мощная аудиосистема, сиденья повышенной комфортности с электрорегулировками и многое другое.

В России компания IM Motors на данный момент официально не представлена, но её машины возят в нашу страну некоторые серые дилеры. В 2025 году IM Motors начнёт продажи своих электромобилей на европейском рынке.

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