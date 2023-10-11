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Иномарки, которые можно продать меньше чем за 1 день

Иномарки, которые можно продать меньше чем за 1 день

Эксперты Авито Авто проанализировали продажи автомобилей с пробегом в России за период с января по сентябрь 2023 года и составили рейтинг моделей, сделка купли-продажи по которым была осуществлена меньше чем за 1 день. В рамках исследования были рассмотрены автомобили с пробегом иностранных брендов, реализуемые через сервис для продажи и выкупа автомобилей с пробегом Авито Аукцион.

