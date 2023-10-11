Авто с пробегом ×

Иномарки, которые можно продать меньше чем за 1 день

11.10.2023 149 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали продажи автомобилей с пробегом в России за период с января по сентябрь 2023 года и составили рейтинг моделей, сделка купли-продажи по которым была осуществлена меньше чем за 1 день. В рамках исследования были рассмотрены автомобили с пробегом иностранных брендов, реализуемые через сервис для продажи и выкупа автомобилей с пробегом Авито Аукцион.

В 2023 году при покупке авто с пробегом на онлайн-аукционе потенциальные покупатели достаточно быстро принимают решение о покупке автомобилей — в среднем за сутки. Отметим, что особой популярностью пользуются азиатские бренды. Так, лидером по «скоростным продажам» становится японский Datsun, а китайские бренды составляют практически половину быстро продаваемых машин.
эксперты Авито Авто

Топ-10 авто с пробегом, которые реализуются за 1 день 

Рейтинг автомобилей с пробегом, которые продаются в течение суток, возглавляет японский бренд Datsun. Модель on-DO в 2023 году продавалась на онлайн-аукционах быстрее конкурентов. Также быстрее всего продавались немецкий бренд Audi, китайский Haval, японский Subaru и шведский Volvo. В топ-10 также вошли бренды Jeep, EXCEED, MINI, SEAT и Genesis. В рейтинг самых быстрореализуемых автомобилей вошли как седаны, так и кроссоверы. 

Топ-10 быстро продаваемых моделей, вся Россия, январь-сентябрь 2023 года

БрендМодельСредняя стоимость выкупа (руб.)
Datsunon-DO498 000 
AudiA61 973 000 
HavalJolion1 968 000 
SubaruForester1 405 000
VolvoXC602 373 000 
JeepWrangler2 750 000
EXEEDTXL2 884 000 
MINIClubman1 014 000 
SEATLeon717 000 
GenesisG803 168 000
авторынок авто с пробегом

 

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