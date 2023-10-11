Иномарки, которые можно продать меньше чем за 1 день

В 2023 году при покупке авто с пробегом на онлайн-аукционе потенциальные покупатели достаточно быстро принимают решение о покупке автомобилей — в среднем за сутки. Отметим, что особой популярностью пользуются азиатские бренды. Так, лидером по «скоростным продажам» становится японский Datsun, а китайские бренды составляют практически половину быстро продаваемых машин.
Топ-10 авто с пробегом, которые реализуются за 1 день
Рейтинг автомобилей с пробегом, которые продаются в течение суток, возглавляет японский бренд Datsun. Модель on-DO в 2023 году продавалась на онлайн-аукционах быстрее конкурентов. Также быстрее всего продавались немецкий бренд Audi, китайский Haval, японский Subaru и шведский Volvo. В топ-10 также вошли бренды Jeep, EXCEED, MINI, SEAT и Genesis. В рейтинг самых быстрореализуемых автомобилей вошли как седаны, так и кроссоверы.
Топ-10 быстро продаваемых моделей, вся Россия, январь-сентябрь 2023 года
|Бренд
|Модель
|Средняя стоимость выкупа (руб.)
|Datsun
|on-DO
|498 000
|Audi
|A6
|1 973 000
|Haval
|Jolion
|1 968 000
|Subaru
|Forester
|1 405 000
|Volvo
|XC60
|2 373 000
|Jeep
|Wrangler
|2 750 000
|EXEED
|TXL
|2 884 000
|MINI
|Clubman
|1 014 000
|SEAT
|Leon
|717 000
|Genesis
|G80
|3 168 000
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