Предвестником новой компактной модели Skoda, которая придёт на смену хэчтбеку Rapid Spaceback и универсалу Fabia Combi, стал представленный в начале октября на Парижском автосалоне концепт-кар Vision RS. Внешне он почти идентичен будущему хэтчбеку Scala, а вот интерьер показался нам слишком фантазийным – на серийной машине мы ожидали увидеть более привычное для чешских машин оформление места водителя. На деле оказалось, что интерьер Скалы всё же позаимствовал ключевые особенности концепта, то есть в эргономике Шкод произошла маленькая революция.

1 / 2 Интерьер концепт-кара Skoda Vision RS 2 / 2 Интерьер Skoda Scala

Главное новшество – отдельно стоящий сенсорный экран мультимедийной системы (таких раньше у автомобилей чешской марки не было): он будет как бы парить перед приборной панелью. Заявленная диагональ – 9,2 дюйма, но это топовый вариант, а в базовых версиях «планшет» будет поменьше – 8 или 6,5 дюймов. На распространённом сегодня дизайнерском скетче виден также 10,25-дюймовый экран Virtual Cockpit, заменяющий традиционный щиток приборов, – самый большой в своём классе, но его, разумеется, в базовой комплектации тоже не будет, виртуальные приборы предложат в виде опции. Обещаны также атмосферная светодиодная подсветка (белая или красная) и мягкая отделка приборной панели и дверных карт со специальной зернистой текстурой, напоминающей кристаллики, – она станет фирменной чертой всех новых Шкод.

Skoda Scala спроектирована на упрощённой версии А0 модульной платформы MQB, то есть задняя подвеска будет полузависимой, но в виде опции предусмотрена заниженная спортивная подвеска с адаптивными амортизаторами. Разработчики уверяют, что при колёсной базе 2649 мм Scala будет одной и самых просторных моделей в классе: на заднем сиденье также просторно, как в Октавии, объем багажника – от 467 до 1410 л, что чуть больше, чем у большинства хэтчей С-класса, но меньше, чем у универсалов. В сущности, Scala и будет чем-то средним между хэчтбеком и универсалом, чтобы не создавать проблем со сбытом Фольксвагену Гольфу и Шкоде Октавии.

Технические характеристики и детали оснащения Скалы были обнародованы две недели назад: напомним, что хэтчбек будет оснащаться бензиновыми турбомоторами 1.0 TSI (95 либо 115 л.с.) и 1.5 TSI (150 л.с.), дизелем 1.6 TDI (115 л.с.) либо битопливным агрегатом 1.0 G-Tec (90 л.с.). Для всех двигателей кроме последнего будет доступна 7-ступенчатая автоматическая коробка DSG с двумя сцеплениями. В списке опций – полностью светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, панорамная стеклянная крыша, электрообогрев лобового стекла, складной фаркоп, электропривод багажной двери, автопарковщик и многое другое.

Ожидается, что Scala будет стоить чуть дешевле Фольсквагена Гольфа и Шкоды Октавии, чтобы соблюдалась внутрикорпоративная табель о рангах, но ясно, что со всеми опциями чешский хэтчбек станет дорогой покупкой. Выход на европейский рынок намечен на первый квартал 2019 года. Планы на Россию пока не озвучены, но понятно, что без локализации Скале в нашей стране ловить нечего – цены окажутся неконкурентоспособными.