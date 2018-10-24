Замена Skoda Rapid: пять моторов, богатое оснащение и простор, как в Octavia

Замена Skoda Rapid: пять моторов, богатое оснащение и простор, как в Octavia

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Компания Шкода продолжает постепенно рассекречивать новый хэтчбек, предназначенный для европейского рынка. В продажу модель поступит в следующем году.

Имя новинки чехи объявили на прошлой неделе – покупателям предложат пятидверный хэтчбек Scala. Сегодня же Skoda распространила фото и видео с тестов модели, а также раскрыла ее характеристики. Кузов запечатленного на снимках хэтча пока обклеен маскировочной пленкой, однако уже можно представить, как будет выглядеть автомобиль – его дизайн выполнен по мотивам концепта Skoda Vision RS, дебютировавшего на минувшем Парижском автосалоне. Ожидается, что в европейской линейке марки новая модель заменит хэтчбек Rapid Spaceback.

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В основе Skoda Scala лежит платформа MQB A0, на ней также построены последние Volkswagen Polo, Audi A1 и Seat Ibiza. Но по своим габаритам новая «пятидверка» ближе к Гольфу: длина Scala равна 4362 мм, ширина – 1793 мм, высота – 1471 мм, колесная база – 2649 мм. Для сравнения, габариты предшественника, Rapid Spaceback: 4304/ 1706/1459 мм, расстояние между осями – 2602 мм. Объем багажника нового хэтчбека – 467 литров, при сложенных спинках задних кресел он увеличивается до 1410 литров. У Rapid Spaceback грузовой отсек равен 415-1381 л.

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Интерьер Scala чехи пока прячут, при этом в Skoda заявили о том, что у хэтчбека будет самый просторный салон в классе. Так, пространство для ног здесь 73 мм – как в Skoda Octavia. Высота – 982 мм против 980 мм у Октавии, длина позади передних сидений – 1425 мм (всего на 4 мм меньше, чем у глобального бестселлера марки).

Skoda Scala предложат с пятью моторами, знакомыми по другим моделям концерна Volkswagen. Бензиновая линейка представлена «турботройкой» 1.0 TSI (95 или 115 л.с.) и «турбочетверкой» 1.5 TSI (150 л.с.), дизель – 1.6 TDI (115 л.с.). Также для хэтчбека предусмотрен литровый битопливный мотор: версия, работающая на сжатом природном газе, выдает 90 л.с. Коробки – пяти- или шестиступенчатая «механика», DSG-7 (в зависимости от двигателя).

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Дешевым новый хэтчбек явно не будет. В списке оборудования Skoda Scala значатся: светодиодная оптика, виртуальная «приборка», системы предупреждения о фронтальном столкновении, автоматического экстренного торможения и удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль, девять подушек безопасности, автопарковщик. Опционально будет доступна спортивная подвеска с адаптивными амортизаторами (у подвески два режима – Normal или Sport). Еще в арсенале модели имеются электроприводы багажной двери и фаркопа.

Полноценная премьера Skoda Scala состоится до конца текущего года, на европейский рынок хэтчбек выйдет в первой половине 2019-го. Пока нет информации о планах продавать новинку в России. Напомним, Rapid Spaceback до нас так и не добрался. Между тем лифтбек Rapid с производства снимать не собираются – машина с таким кузовом останется на развивающихся рынках. Скорее всего, у лифтбека новой генерации будет иной дизайн, отличный от хэтча, но вот сроки дебюта «нашего» следующего Рапида неизвестны.

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Skoda Rapid Spaceback
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Skoda Rapid Spaceback
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Skoda Rapid Spaceback
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Нынешний лифтбек Skoda Rapid
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Нынешний лифтбек Skoda Rapid

Нынешний Skoda Rapid в РФ доступен с моторами 1.6 MPI (90 или 110 л.с.) и 1.4 TSI (125 л.с.). Рекомендованная производителем цена – от 646 000 рублей. Хотя, судя по данным каталога «Авто у дилеров», в Москве, например, можно найти Rapid дешевле.

 

Теги: Авторынок , Новинки , хэтчбеки , чешская марка , чешские автомобили , Scala , Skoda
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